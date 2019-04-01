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    ЄС: вибори в Україні були демократичними, але бракувало дебатів

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    <p>31 березня в Україні проходив перший тур президентських виборів</p> - ЄС: вибори в Україні були демократичними, але бракувало дебатів

    31 березня в Україні проходив перший тур президентських виборів

    ЄС визнав, що день виборів відбувся мирно, був позитивно оцінений в цілому та проклав шлях до другого раунду

    Євросоюз відзначив, що перший раунд президентських виборів в Україні, який відбувся 31 березня, був проведений демократично та з дотриманням міжнародних стандартів та процедур. Виходячи з цього, ЄС висловив непохитну підтримку суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України.

     Відповідна заява оприлюднена на сайті Служби зовнішніх дій ЄЄ, пише «Укрінформ».

    «Відповідно до висновків Виборчої спостережної місії OSCE/ODIHR, вибори були конкурентними, виборці мали широкий вибір та прийшли на дільниці у великій кількості. Фундаментальні свободи були, в цілому, дотримані. Водночас OSCE/ODIHR були відмічені певні недоліки, зокрема, неналежне використання державних ресурсів та скупка голосів. Хоча медіа-середовище є різноманітним, висвітлення ходу кампанії часто було упередженим, бракувало також необхідних політичних дебатів серед кандидатів», - йдеться у повідомленні.

    ЄС визнав, що день виборів відбувся мирно, був позитивно оцінений в цілому та проклав шлях до другого раунду. Голосування було добре організованим, спокійним, прозорим та ефективним, з дотриманням загальних процедур. Виходячи з цього, Європейський Союз очікує на вільний, справедливий та прозорий другий раунд виборів 21 квітня, проведений відповідно до міжнародних стандартів.

    При цьому, як зазначається у заяві, важливо, щоб всі сторони дотримувалися демократичних принципів, поважали волю народу України та уникали провокування непотрібної напруги.

    «Євросоюз залишається непохитним у підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми продовжуємо підтримувати намір України забезпечити стабільне, заможне та демократичне майбутнє для всіх громадян, з огляду на те, що Угода про асоціацію надає широкі рамки для нашої тісної співпраці», - йдеться у заяві речника ЄС.

    Вибори Президента України 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Зеленський Володимир Олександрович
      30.22%
    • Порошенко Петро Олексійович
      15.93%
    • Тимошенко Юлія Володимирівна
      13.39%
    • Бойко Юрій Анатолійович
      11.62%
    • Гриценко Анатолій Степанович
      6.94%
    • Смешко Ігор Петрович
      6.04%
    • Ляшко Олег Валерійович
      5.48%
    • Вілкул Олександр Юрійович
      4.17%
    • Кошулинський Руслан Володимирович
      1.63%
    • Тимошенко Юрій Володимирович
      0.62%
    • Шевченко Олександр Леонідович
      0.57%
    • Наливайченко Валентин Олександрович
      0.22%
    • Балашов Геннадій Вікторович
      0.17%
    • Богомолець Ольга Вадимівна
      0.17%
    • Безсмертний Роман Петрович
      0.14%
    • Бондар Віктор Васильович
      0.11%
    • Тарута Сергій Олексійович
      0.10%
    • Литвиненко Юлія Леонідівна
      0.10%
    • Дерев’янко Юрій Богданович
      0.10%
    • Шевченко Ігор Анатолійович
      0.09%
    • Богословська Інна Германівна
      0.09%
    • Петров Володимир Володимирович
      0.08%
    • Кармазін Юрій Анатолійович
      0.08%
    • Каплін Сергій Миколайович
      0.08%
    • Скоцик Віталій Євстафійович
      0.07%
    • Мороз Олександр Олександрович
      0.06%
    • Журавльов Василь Миколайович
      0.05%
    • Кривенко Віктор Миколайович
      0.04%
    • Кива Ілля Володимирович
      0.03%
    • Габер Микола Олександрович
      0.03%
    • Ващенко Олександр Михайлович
      0.03%
    • Данилюк Олександр Володимирович
      0.02%
    • Корнацький Аркадій Олексійович
      0.02%
    • Соловйов Олександр Миколайович
      0.02%
    • Новак Андрій Яремович
      0.02%
    • Купрій Віталій Миколайович
      0.02%
    • Ригованов Руслан Олександрович
      0.02%
    • Насіров Роман Михайлович
      0.01%
    • Носенко Сергій Михайлович
      0.01%

    Нагадаємо, у Раді Європи вважають, що вибори президента України 31 березня пройшли добре, проте у списках було забагато технічних кандидатів. Про це заявив під час прес-конференції в Києві представник Парламентської асамблеї Ради Європи Макс ван де Вен.

    За результатами підрахунку майже 95% протоколів, Володимир Зеленський набирає 30,24% голосів, далі йде Петро Порошенко з результатом 15,94%.

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