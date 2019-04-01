ЄС: вибори в Україні були демократичними, але бракувало дебатів



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31 березня в Україні проходив перший тур президентських виборів

ЄС визнав, що день виборів відбувся мирно, був позитивно оцінений в цілому та проклав шлях до другого раунду

Євросоюз відзначив, що перший раунд президентських виборів в Україні, який відбувся 31 березня, був проведений демократично та з дотриманням міжнародних стандартів та процедур. Виходячи з цього, ЄС висловив непохитну підтримку суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України.

Відповідна заява оприлюднена на сайті Служби зовнішніх дій ЄЄ, пише «Укрінформ».

«Відповідно до висновків Виборчої спостережної місії OSCE/ODIHR, вибори були конкурентними, виборці мали широкий вибір та прийшли на дільниці у великій кількості. Фундаментальні свободи були, в цілому, дотримані. Водночас OSCE/ODIHR були відмічені певні недоліки, зокрема, неналежне використання державних ресурсів та скупка голосів. Хоча медіа-середовище є різноманітним, висвітлення ходу кампанії часто було упередженим, бракувало також необхідних політичних дебатів серед кандидатів», - йдеться у повідомленні.

ЄС визнав, що день виборів відбувся мирно, був позитивно оцінений в цілому та проклав шлях до другого раунду. Голосування було добре організованим, спокійним, прозорим та ефективним, з дотриманням загальних процедур. Виходячи з цього, Європейський Союз очікує на вільний, справедливий та прозорий другий раунд виборів 21 квітня, проведений відповідно до міжнародних стандартів.

При цьому, як зазначається у заяві, важливо, щоб всі сторони дотримувалися демократичних принципів, поважали волю народу України та уникали провокування непотрібної напруги.

«Євросоюз залишається непохитним у підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми продовжуємо підтримувати намір України забезпечити стабільне, заможне та демократичне майбутнє для всіх громадян, з огляду на те, що Угода про асоціацію надає широкі рамки для нашої тісної співпраці», - йдеться у заяві речника ЄС.

Вибори Президента України 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Нагадаємо, у Раді Європи вважають, що вибори президента України 31 березня пройшли добре, проте у списках було забагато технічних кандидатів. Про це заявив під час прес-конференції в Києві представник Парламентської асамблеї Ради Європи Макс ван де Вен.

За результатами підрахунку майже 95% протоколів, Володимир Зеленський набирає 30,24% голосів, далі йде Петро Порошенко з результатом 15,94%.