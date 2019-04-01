Представники ПАРЄ оцінили вибори в Україні



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У день голосування в різних регіонах України перебувало 16 команд спостерігачів від ПАРЄ

Виборці зробили свій вибір без обмеження прав, - представник ПАРЄ

У Раді Європи вважають, що вибори президента України 31 березня пройшли добре, проте у списках було забагато технічних кандидатів. Про це заявив під час прес-конференції в Києві представник Парламентської асамблеї Ради Європи Макс ван де Вен, повідомляє УНН.

«Асамблея спостерігає за виборами в Україні з 1994 року. Наша делегація складалася з 32 спостерігачів, які представляють усі політичні групи з 16 держав-членів, включаючи наших експертів з, так званої, Венеціанської комісії», - сказав ван де Вен.

За його словами, у день голосування в різних регіонах України перебувало 16 команд спостерігачів від ПАРЄ.

«У моїх колег-парламентаріїв є спостерігачі, які відзначили, що голосування пройшло добре організовано. Виборці зробили свій вибір без обмеження прав. Водночас, ми відзначили присутність значної кількості, так званих, технічних кандидатів, які виступають на захист інших кандидатів, що використовують час засобів масової інформації та державне фінансування. Це означало відсутність рівних умов гри і не сприяло зміцненню довіри громадськості до демократичних виборчих процесів», - зазначив він.

За словами представника ПАРЄ, делегація Ради Європи повернеться в Україну, щоб спостерігати за другим туром виборчого процесу.

Як повідомлялося, за підсумками обробки 85,14% протоколів за результатами голосування на виборах президента лідирують Володимир Зеленський з 30,34% голосів виборців і діючий голова держави Петро Порошенко з 16,02%.