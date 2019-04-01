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    Аваков розповів про спроби отримати доступ до виборчої системи з російських IP-адрес

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    Очільник МВС Арсен Аваков - Аваков розповів про спроби отримати доступ до виборчої системи з російських IP-адрес
    Очільник МВС Арсен Аваков

    За словами міністра внутрішніх справ, фахівці блокують підозрілі адреси і захищають виборчу систему

    До виборчої системи намагаються отримати доступ власники російських і київських IP-адрес, однак систему захищають. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час брифінгу 1 квітня, трансляцію вів телеканал «112 Україна».

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    «Я скажу пару слів про кіберзагрози ... Ми моніторимо цю ситуацію останні дві доби особливо активно, бачимо спроби з деяких IP-адрес доступитися до нашої виборчої системи, з IP-адрес з РФ, з IP-адрес, які знаходяться в Києві. Тут фахівці ЦВК і наші дуже добре відпрацьовують захист, блокують ці адреси», - сказав Аваков.

    Він висловив упевненість, що немає підстав вважати, що система буде дискредитована.

    За словами міністра, цьогоріч вперше кіберполіцію допустили в робочу групу із забезпечення контрбезпеки систем ЦВК разом з СБУ та Держспецзв'язком.

    Нагадаємо, раніше Служба зовнішньої розвідки України заявила, що Російська Федерація планує провести безпрецедентні кібератаки на сервери Центральної виборчої комісії та окружних виборчих комісій України в день президентських виборів 31 березня з метою поставити під сумнів легітимність виборчого процесу.

     

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    ЦВК СБУ міністр вибори Арсен Аваков Україна
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