МВС запустить чат-бот про місцеві вибори



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МВС запустить чат-бот про місцеві вибори

Чат-бот має підвищити захист українців під час волевиявлення

Міністерство внутрішніх справ планує запустити чат-бот «Вибори-2020» з інформацією про місцеві вибори для підвищення захисту громадян під час волевиявлення.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, вже працює геоінформаційний аналітичний портал МВС України Інформаційно-аналітична система «Місцеві вибори 2020».

«Уже досить дієво працює геоінформаційний аналітичний портал МВС України Інформаційно-аналітична система «Місцеві вибори 2020», який призначений для моніторингу здійснених правопорушень та відображення публічної інформації про стан громадської безпеки в режимі реального часу. Нашим наступним кроком невдовзі стане запуск нового технологічного продукту – Чат-боту «Вибори-2020», який значною мірою підвищить захист волевиявлення громадян», – зауважив заступник міністра внутрішніх справ.

Нагадаємо, Верховна Рада призначила місцеві вибори в Україні на 25 жовтня 2020 року. У поточному році вони пройдуть в умовах пандемії.

5 вересня стартувала передвиборча кампанія. 15 вересня розпочинається процес офіційного висунення кандидатів в депутати місцевих рад і на посади сільського, селищного, міського голів.

Як повідомлялося, майже 136 тис. правоохоронців забезпечуватимуть публічний порядок і безпеку під час місцевих виборів, що заплановані на 25 жовтня.

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