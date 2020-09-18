  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    В Україні під час виборів порядок будуть забезпечувати близько 136 тис. правоохоронців

    • Розсилка
    До виборів залучатимуть&nbsp;всі сили й авіаційні підрозділи відомства, - МВС - В Україні під час виборів порядок будуть забезпечувати близько 136 тис. правоохоронців
    До виборів залучатимуть всі сили й авіаційні підрозділи відомства, - МВС

    Головне завдання поліцейських – виявлення адміністративних і кримінальних правопорушень і доведення їх до суду, - Яровий

    Майже 136 тис. правоохоронців забезпечуватимуть публічний порядок і безпеку під час місцевих виборів, що заплановані на 25 жовтня. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

    «Основний тягар ляже на Національну поліцію. Головне завдання поліцейських – виявлення адміністративних і кримінальних правопорушень і доведення їх до суду»,  –  наводить слова Ярового під час наради пресслужба МВС.

    За словами Ярового, загалом до несення служби із забезпечення правопорядку під час виборів будуть залучені майже 136 тис. правоохоронців: залучатимуться всі сили й авіаційні підрозділи відомства:

    «Уся система авіаційної безпеки МВС чергуватиме в посиленому режимі», – додав він.

    Також Яровий наголосив, що особовий склад виконуватиме завдання в умовах пандемії, тому необхідно повністю убезпечити кожного поліцейського засобами захисту.

    У свою чергу глава Нацполіції України Ігор Клименко повідомив, що вже зареєстровано 330 заяв і повідомлень, пов'язаних із порушенням виборчого процесу. До Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) внесено відомості про 34 кримінальні злочини, дев'ять з яких - за ст.160 КК (підкуп виборця).

    Глава Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін наголосив, що ДСНС продовжить перевірку об'єктів, де розміщуватимуться дільниці, а також проведе інструктажі з питань техногенної та пожежної безпеки для членів виборчих дільниць.

    Також Державна міграційна служба сконцентрує діяльність на видачі ID-карток, щоб кожен громадянин міг проголосувати.

    МВС вибори ДСНС поліція Державна міграційна служба Сергій Яровий
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies