В Україні під час виборів порядок будуть забезпечувати близько 136 тис. правоохоронців



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До виборів залучатимуть всі сили й авіаційні підрозділи відомства, - МВС

Головне завдання поліцейських – виявлення адміністративних і кримінальних правопорушень і доведення їх до суду, - Яровий

Майже 136 тис. правоохоронців забезпечуватимуть публічний порядок і безпеку під час місцевих виборів, що заплановані на 25 жовтня. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

«Основний тягар ляже на Національну поліцію. Головне завдання поліцейських – виявлення адміністративних і кримінальних правопорушень і доведення їх до суду», – наводить слова Ярового під час наради пресслужба МВС.

За словами Ярового, загалом до несення служби із забезпечення правопорядку під час виборів будуть залучені майже 136 тис. правоохоронців: залучатимуться всі сили й авіаційні підрозділи відомства:

«Уся система авіаційної безпеки МВС чергуватиме в посиленому режимі», – додав він.

Також Яровий наголосив, що особовий склад виконуватиме завдання в умовах пандемії, тому необхідно повністю убезпечити кожного поліцейського засобами захисту.

У свою чергу глава Нацполіції України Ігор Клименко повідомив, що вже зареєстровано 330 заяв і повідомлень, пов'язаних із порушенням виборчого процесу. До Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) внесено відомості про 34 кримінальні злочини, дев'ять з яких - за ст.160 КК (підкуп виборця).

Глава Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін наголосив, що ДСНС продовжить перевірку об'єктів, де розміщуватимуться дільниці, а також проведе інструктажі з питань техногенної та пожежної безпеки для членів виборчих дільниць.

Також Державна міграційна служба сконцентрує діяльність на видачі ID-карток, щоб кожен громадянин міг проголосувати.