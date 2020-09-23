«Нова гречка» та польоти на повітряній кулі. Як політики купують виборців

Вулиці обласних центрів та містечок України обвішені агітаційними лозунгами партій, які прагнуть зайти до місцевих рад Фото: Главком

Найцікавіші приклади щедрої благодійності кандидатів

На початку вересня, одразу після офіційного старту кампанії на місцевих виборах, Національна поліція зібрала селекторну нараду. Правоохоронці з усіх регіонів обговорили факти порушень виборчого законодавства і пообіцяли блискавичну реакцію на них – відкриття адміністративних та кримінальних проваджень.

З 5 вересня при Нацполіції у посиленому режимі працює ситуаційний центр, який збирає та аналізує потік повідомлень і скарг. Станом на 9 вересня було зафіксовано 64 повідомлення, пов’язані з порушеннями під час виборчого процесу. На той момент правоохоронці розпочали чотири кримінальні провадження і склали один адмінпротокол. А вже за два тижні цифра повідомлень про порушення збільшилася майже у 10 разів: 571 – станом на 22 вересня, 65 карних справ, пов’язаних з порушенням виборчого процесу і законодавства.

«Главком» зібрав найцікавіші приклади щедрої благодійності з боку потенційних кандидатів.

Роздається все!

Координаторка громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська в одному з недавніх інтерв’ю заявила, що на цьогорічних виборах підкуп дещо по-іншому ідентифікується та досліджується, ніж раніше. Тепер підкупом можна називати практично все, що буде передаватися у вигляді матеріальних благ при використанні назви партії, імені кандидата, його зображення, логотипа тощо.

Крім цього, Айвазовська додала: від липня підкуп виборців став тяжким і особливо тяжким злочином, тому поліція може вдаватись до негласних слідчо-оперативних дій, щоб зібрати доказову базу.

В реальності ж арсенал методів підкупу лише розширюється, а кандидати-«благодійники» у вересні лише почали набирати обертів.

«Батьківщина»: продпакет та колеса

Як зафіксували спостерігачі «Опори», у середині вересня мешканці Полтави отримали продуктові набори у брендових пакетах з написом «За полтавців і Батьківщину! Команда Матковського». Туди ввійшли пляшка олії, упаковка вівсяних пластівців, по одному кілограму борошна, гречки та рису і два кілограма цукру.

Крім продуктового набору, в пакеті міститься й агітаційна листівка: у ній лідер полтавського міського осередку ВО «Батьківщина» і діючий депутат міської ради Андрій Матковський розповідає, як важко виживати пенсіонерам у часи кризи та як він прагне їм полегшити життя. Для цього ще на початку літа депутат запропонував видати кожному полтавському пенсіонеру по одній тисячі гривень з міського бюджету.

11 вересня з’явилося повідомлення, що депутат Одеської обласної ради («Батьківщина») Олег Корженко придбав сім велосипедів для листонош селища Петрівка і села Великий Буялик.

«За Майбутнє»: кава та секондхенд

У Чорноморську Одеської області 12 вересня від місцевих політичних діячів Василя Гуляєва і Надії Крючкової мешканцям будинку на вул. Данченка, 3б роздавали безкоштовну каву у стаканчиках з логотипом політичної партії «За майбутнє», а також морозиво, одяг з секондхенду, агітаційну продукцію (блокноти, календарі).

Фото ГМ «Опора»

«Наш край»: медобстеження під музику

За спостереженням «Опори», на Сумщині політична партія «Наш край» організувала безкоштовні огляди у кардіолога і мамолога та святкові концерти, де роздавали кульки із символікою партії.

Фото ГМ «Опора»

ОПЗЖ: для свята треба небагато

«Опозиційна платформа - За життя» провела свято вулиці та опублікувала відео-звіт роботи депутатів обласної ради Шостки.

«Слуга народу»: катання на повітряній кулі

А в Ромнах охочі могли безкоштовно покататись на повітряній кулі з іменем представниці команди «Слуга народу».

Фото ГМ «Опора»

Голова Комітету виборців України Олексій Кошель звернув увагу на появі технології «нової гречки» - це, коли виборцям роздають засоби індивідуального захисту замість звичних продуктових наборів.

«Нова гречка» працює паралельно з організацією всіляких концертів на підтримку потенційних кандидатів у депутати. Лише з серпня ми нарахували понад 50 заходів дозвілля з агітацією», - сказав експерт під час прессконференції.

Технологія виборчих мігрантів

За даними Комітету виборців, в Україні близько 6 млн виборців потребують зміни виборчої адреси. Мова про внутрішньо-переміщених осіб, трудових мігрантів тощо. Однак скористалися цим правом лише 92 тис. особи або 1,6% (статистика на 11 вересня – «Главком»).

Разом з тим, Кошель звертає увагу на феномен, коли в окремих громадах Одеської області, де дорога земля і де буде досить жорстка боротьба за вплив на місцеву владу, відбулася масова заміна виборчих адрес. До прикладу, у Кароліно-Бугазькій громаді кількість виборців збільшилася на 5%.

«Реально – це дуже багато, бо, якщо уявити, що явка виборців становитиме 50%, тоді цих п’ять відсотків перетворяться на 10% і підуть на користь конкретного кандидата або партії. По суті, це ключовий рецепт для досягнення перемоги на виборах. Ми вважаємо, що технологія виборчих «мігрантів» може реально спотворити результат виборів окремих громад. Але сама технологія залишає сліди, оскільки виборців-«туристів» мотивують фінансово у два етапи: спочатку відбувається зміна виборчої адреси, а вдень голосування такі виборці централізовано їдуть на дільниці, щоб дати потрібний голос. Дуже важливо, аби до 25 жовтня Нацполіція відкрила кілька результативних кримінальних проваджень і запобігла реалізації цієї технології», – наголосив експерт.

Небезпечну тенденцію із використанням «надутих» виборчих списків помітили й у Центральній виборчій комісії і одразу звернулися до поліції. Справа втім, що на територіях Кароліно-Бугазької сільської, Таїровської селищної та Фонтанської сільської територіальних громад Одеської області зафіксовані масові випадки зміни виборчих адрес виборців на адресу одного і того самого житлового будинку або навіть квартири в ньому.

У ЦВК зауважили, що звернення до Державного реєстру виборців щодо зміни виборчої адреси на адресу, за якою громадянин фактично не проживає, є порушенням вимог законодавства. Реалізація такого сценарію під час місцевих виборів може призвести до спотворення волевиявлення.

Тим часом показову спецоперацію правоохоронці провели у Запоріжжі, зафіксувавши масове підвезення громадян до тамтешнього відділення ведення реєстру виборців з метою зміни виборчої адреси. Як з’ясувалося, з 5 вересня в Запорізькому відділенні ведення реєстру виборців свої виборчі адреси змінили понад 400 мешканців міста, 76 з яких прибули до вказаного відділення саме 9 вересня.

Правоохоронці опитали громадян, які перебували в приміщенні. Ті пояснили, що бажають змінити виборчі адреси з основного місця мешкання в місті Запоріжжі до інших населених пунктів, розташованих на території Запорізького району. Однак всі опитані називали непереконливі та плутані причини своїх дій.

Працівники поліції відпрацювали всю отриману інформацію та вийшли на координатора виборців, ним виявився 29-річний мешканець Запоріжжя, який пропонував грошову винагороду за зміну виборчої адреси. За якого кандидата необхідно буде віддати свій голос, учасникам фальсифікації не повідомлялося. Цю інформацію їм повинні були довести безпосередньо перед голосуванням.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 158 Кримінального кодексу України, яке передбачає покарання у вигляді штрафу, виправних робіт або тюремного терміну на три роки.

Віталій Тараненко, для «Главкома»

Читайте також:



