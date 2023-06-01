Росія вигадала причину, чому заблокувала «зерновий коридор»

ФСБ звинувачує Україну в нібито обстрілах російського узбережжя











Голова Федеральної служби безпеки Росії Олександр Бортніков заявив, що Україна та країни союзники нібито використовують «зернову угоду» для обстрілу території Росії. Про це передають росЗМІ.

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Такими заявами, Росія намагається скинути з себе відповідальність про блокування «зернової угоди» та оббрехати країни заходу.

Бортніков також заявив, що нібито США та Велика Британія за допомогою спецслужб, намагаються роз’єднати країни СНД. Як та навіщо вони намагаються це зробити, голова ФСБ ще не придумав. Це стандартний хід Росії, звинуватити когось в тому, що робиш сам.

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Продовження «зернової угоди» Олександр Бортніков вважає підвищенням конфліктного потенціалу. Яким чином кораблі з зерном можуть становити загрозу, він так і не пояснив.

Нагадаємо, що Росія 30 та 31 травня зареєструвала лише одне вхідне судно та один порт. Хоча спільний координаційний центр в Стамбулі підтвердив, що в Чорноморській ініціативі мали брати участь 10 суден та 3 порти. Через те, що країна-агресор не зареєструвала судна, «зерновий коридор» зупинено.

25 травня Кремль заявив, що якщо Россельхозбанк не буде підключений до SWIFT, то доведеться шукати альтернативу «Чорноморській ініціативі».

