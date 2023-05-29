У Росії знову залякують можливим скасуванням «зернової угоди»
Ларов побачив саботаж у діях Євросоюзу та його членів та пригрозив, що Росія вийде із «зернової угоди»
Чорноморська ініціатива припинить своє існування, якщо стан речей не зміниться, заявив на пресконференції у Найробі глава МЗС Росії Сергій Лавров.
«Що стосується подальшої долі чорноморської ініціативи... Якщо все залишиться як є, а, зважаючи на все, так воно і буде, потрібно буде виходити з того, що вона більше не функціонує», – зазначив він.
Лавров пояснив, що за умовами угоди українське зерно мали вивозитися до найбідніших країн, але «з вивезених 30 млн тонн менше трьох відсотків потрапило до найбідніших країн».
«Меморандум Росія-ООН взагалі не виконується. Ми маємо можливість постачати продукти нашого агропромислового комплексу, минаючи механізми меморандуму Росія-ООН, але, безумовно, якби генеральному секретареві ООН вдалося виконати все те, до чого він закликає, що закріплено в меморандумі, – я думаю, що вплив на ринок продовольства та добрив був би значно позитивнішим», – наголосив міністр.
Він переконаний нібито «процес рухається вкрай повільно, тут ми не можемо не оцінити дії Євросоюзу та його членів як прямий саботаж завдань, що стоять у сфері продовольчої безпеки».
Нагадаємо «зернову угоду» уклали у Стамбулі 22 липня 2022 року. За участю ООН, Росії, Туреччини та України було підписано дві угоди – про створення морського коридору для вивезення зерна з трьох українських портів (Чорноморська, Одеси та Південного) та щодо скасування бар'єрів на експорт російського продовольства та добрив.
Дію ініціативи продовжували у листопаді 2022 року на 120 днів. Таким чином, термін її дії закінчився 18 березня, тоді «зернову угоду» продовжили ще на 60 днів – до 18 травня.
17 травня стало відомо, що зернову угоду продовжено ще на два місяці. 25 травня МЗС Росії заявило, що «чорноморській ініціативі» доведеться підшукувати альтернативи, якщо Россельхозбанк не буде підключений до SWIFT і не буде прогресу щодо виконання інших »системних» проблем, що блокують російський сільгоспекспорт.
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