На Кіровоградщині для проведення виборів не вистачає членів ДВК



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Кандидатів у члени дільничних виборчкомів не вистачає у всіх округах області

У Кіровоградській області не вистачає майже 4 тисячі кандидатів у члени дільничних виборчих комісій (ДВК) для проведення другого туру президентських виборів. Про це заявили в громадській мережі «Опора».

За даними спостерігачів «Опори», у всіх округах Кіровоградської області не вистачає кандидатів у члени ДВК. Так, найменшу кількість кандидатів у члени ДВК подав чинний президент Петро Порошенко.

«У Кіровоградській області кандидат у президенти Володимир Зеленський на більшість дільниць вніс достатню кількість кандидатур у члени ДВК. Кандидат у президенти Петро Порошенко вніс всього по 2-3 кандидатури у члени ДВК замість передбачених законом 6-8», - зазначили в «Опорі».

Зазначається, що найбільше кандидатів у члени дільничних виборчкомів не вистачає у територіальному виборчому окрузі (ТВО) №100. В даному окрузі не вистачає 1008 членів ДВК.

«При недостачі членів ДВК від кандидатів, комісія формує склад ДВК за поданням голови відповідної виборчої комісії на підставі пропозицій членів ОВК. В даній ситуації це буде складно зробити через стислі терміни та масштаби «недостачі» - до 4 тисяч осіб. Відповідно, формування ДВК у визначений законом термін, до 15 квітня включно - може бути ускладнене», - зазначила координатор ОПОРИ у Кіровоградській області Зоя Лебідь.

Нагадаємо, другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня, визначили в ЦВК. Також комісія затвердила текст виборчого бюлетеня на другий тур. Бюлетень буде сіро-блакитного кольору розміром 20 на 15 см.

Другому туру передуватиме традиційний «день тиші» напередодні. Результати голосування мають бути встановлені не пізніше 1 травня, а офіційно оприлюднені все в тих же газетах – ще за три дні.

Протягом 30 днів з моменту оприлюднення офіційних результатів має відбутись інавгурація – тож максимум 3 червня в Україні з’явиться новий (старий) президент.