ЦВК оголосила другий тур виборів президента



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Результати виборів 2019 вивели до другого туру Зеленського і Порошенка

ЦВК призначила на 21 квітня 2019 року повторне голосування з чергових виборів президента України та затвердила текст виборчого бюлетеня для повторного голосування. Про це йдеться у повідомленні Центрвиборчкому у Facebook.

На підставі протоколу Центральної виборчої комісії від 7 квітня 2019 року про результати голосування у день чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року Комісія постановила провести повторне голосування з чергових виборів президента України 31 березня 2019 року, призначивши його на неділю, 21 квітня 2019 року.

Комісією визначено включити до виборчого бюлетеня для повторного голосування 21 квітня 2019 року з чергових виборів президента України таких кандидатів на пост президента України, які у підсумку голосування у день чергових виборів президента України 31 березня 2019 року одержали найбільшу кількість голосів виборців:

Зеленський Володимир Олександрович, 1978 року народження, проживає в місті Києві, художній керівник, ТОВ «Квартал 95», безпартійний, суб’єкт висування – політична партія «Слуга народу»;

Порошенко Петро Олексійович, 1965 року народження, проживає в місті Києві, президент України, безпартійний, cамовисування.

Окрім того, Комісія затвердила текст виборчого бюлетеня для повторного голосування 21 квітня 2019 року з чергових виборів президента України 31 березня 2019 року.

Також ЦВК затвердила Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення повторного голосування 21 квітня 2019 року.

Другому туру передуватиме традиційний «день тиші» напередодні. Результати голосування мають бути встановлені не пізніше 1 травня, а офіційно оприлюднені все в тих же газетах – ще за три дні.

Протягом 30 днів з моменту оприлюднення офіційних результатів має відбутись інавгурація – тож максимум 3 червня в Україні з’явиться новий (старий) президент.

Як відомо, у першому турі Зеленського підтримали 30,24% (5 713 825 виборців), Порошенка - 15,95%(3 014 523 виборців), а Гриценка - 6,91% (1 306 411 виборців).