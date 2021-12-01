«На квиток до РФ»: протестувальники закидали монетами стіни Офісу Зеленського

Учасники акції протесту з Майдану Незалежності біля Офісу президента кидали під двері будівлі монети

У процесі просування колони Банковою, люди кидали монети під двері будівлі Офісу президента

Протестувальники закидали стіни будівлі Офісу президента монетами. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Мітингарі вимагали відставки президенти Володимира Зеленського та глави його Офісу Андрія Єрмака. Люди скандували «Зелю - геть», «Єрмака на нари!».

На Банковій не відбувалося заворушень між учасниками акції та правоохоронцями. У процесі просування колони Банковою, люди кидали монети під двері будівлі ОП.

«Це Зеленському на квиток до Росії, на Ростов до Януковича», – пояснили учасники акції

Після цього протестувальники пішли до будівлі Верховної Ради.

У розтягнутій колоні рухалося близько 2-3 тис. осіб.

Протестувальники пройшли Урядовим кварталом та «відвідали» будівлі Кабміну та Верховної Ради.

Зазначимо, активісти на Майдані оголосили вимоги до влади:

відставки президента Володимира Зеленського

повне перезавантаження влади та розслідування її злочинів

відставки Єрмака, Демченка та «інших агентів впливу РФ»

перевибори до Верховної Ради.

Учасники акції зустріли ці вимоги під вигуки «Зелю геть». Також опозиція оголосила про створення координаційної ради.

Колона спустилас вниз по вилиці Грушевського до Хрещатика.

Акція завершилася і люди почали розходитися.

Як відомо, поліція встановила у центрі столиці металодетектори та проводить поверхневий огляд. На Хрещатику перебувають сотні силовиків.