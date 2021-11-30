«Державний переворот». Став відомий сценарій акції протесту 1 грудня

Опозиція збирає віче на Майдані Незалежності

У середу, 1 грудня, на Майдані Незалежності в Києві відбудеться мирна акція протесту «ЗахисТИ Україну – зупини переворот». Про це повідомляється на сторінці організаторів акції у Facebook.

Початок віче заплановано на 19:00.

«Замість того, щоб рятувати країну та консолідувати націю для боротьби з внутрішніми та зовнішніми загрозами, влада провокує громадянське суспільство на конфлікт. Для цього вона хоче позбавити громадян права на мирний протест. Тепер всі, хто має іншу думку, ніж Банкова, – «заколотники і путчисти». Ось так і відбувається реальний державний переворот, повалення конституційного ладу та узурпація влади. Його організатори знаходяться на Банковій, в Офісі президента України», – зазначили організатори акції.

Вони підкреслили, що це мирна, законна акція.

«Ми працюємо над спільним планом дій та різними варіантами розгортання протесту. Віче – тільки початок. Все інше залежить від кількості активних громадян, рішучості опозиційних сил та поведінки влади», – додається в повідомленні.

Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону президент України Володимир Зеленський заявив, що Рінат Ахметов разом зі своїм оточенням може готувати державний переворот в Україні.

Заява Зеленського викликала неабиякий резонанс у світі, її прокоментувала велика кількість українських та світових політиків, зокрема, президент США Джозеф Байден.

29 листопада стало відомо, що СБУ розслідує провадження за фактом підготовки окремими громадянами України та Росії дій, спрямованих на захоплення державної влади, про що кілька днів тому заявляв президент Володимир Зеленський. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

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