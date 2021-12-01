Активісти на Майдані оголосили вимоги до влади та рушили на Банкову

Активісти оголосили, що йдуть під Офіс президента

Учасники акції зустріли вимоги під вигуки «Зелю геть»

У середу, близько 19:00, на Майдані Незалежності у центрі Києва розпочалася мирна акція протесту «ЗахисТИ Україну – зупини переворот». Як повідомляє кореспондент «Главкома», на віче вийшли кілька тисяч людей.

Зі сцени вже виступили голова партії «Голос» Кіра Рудик, журналіст Юрій Бутусов та колишній в.о. президента Олександр Турчинов.

«Ми вимагаємо справедливого розслідування справи вагнерівців, ми вимагаємо, щоб винні були покарані», – заявила зі сцени Рудик.

Очільник партії «Демсокира» Юрій Гудименко оголосив, що «громадяни України беруть на себе відповідальність за події в Україні» та озвучив вимоги Майдану:

відставки президента Володимира Зеленського

повне перезавантаження влади та розслідування її злочинів

відставки Єрмака, Демченка та «інших агентів впливу РФ»

перевибори до Верховної Ради

Учасники акції зустріли ці вимоги під вигуки «Зелю геть». Також опозиція оголосила про створення координаційної ради.

«Ми починаємо безстрокову кампанію за повне перезавантаження влади і повернення України на шлях реформ, звільнення окупованих територій і євроатлантичної інтеграції», — сказав представник «Демократичної Сокири».

Після виступу мітингарі вирішили вирушити до Офісу президента.

Як відомо, поліція встановила у центрі столиці металодетектори та проводить поверхневий огляд. На Хрещатику перебувають сотні силовиків.

Раніше поліція назвала кількість правоохоронців, яких вивела 1 грудня в центр Києва.

Як відомо, сьогодні під стінами парламенту відбувалася акція протесту ФОПів. Згодом протестувальники рушили до Офісу президента під пісню «Кварталу 95» «Нас бьют, мы летам».

Також організатори акції спрогнозували кількість людей, які прийдуть на Майдан 1 грудня.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський закликав учасників планованих у Києві заходів дотримуватися правопорядку.

1 грудня в центрі Києва обмежено руху транспорту на низці вулиць через проведення масових заходів.

Поліція повідомила, що під час акцій протесту правоохоронці негайно реагуватимуть на порушення правопорядку та присікатимуть будь-які прояви протиправних дій, а винних осіб притягуватимуть до відповідальності.

26 листопада під час пресмарафону президент України Володимир Зеленський заявив, що Рінат Ахметов разом зі своїм оточенням може готувати державний переворот в Україні.