На виборах в Рівному бракує скриньок та кабінок

Порушення зафіксовані на ряді крупних виборчих дільниць

Спостерігачі мережі «Опора» фіксують порушення при облаштуванні дільниць для голосування в місті Рівному, де сьогодні проходить другий тур виборів міського голови. Так, на великій виборчій дільниці № 560964 (м. Рівне, вул. Київська, 12Б, дитячий садок № 38, музичний зал) кабінок для голосування всього – 4, а стаціонарних скриньок – 5.

На великій виборчій дільниці № 560989 (м.Рівне, вул.Фабрична, 7 (дитячо-юнацька спортивна школа №4, спортивний зал) стаціонарних скриньок для голосування 4 і 2 – переносні. До речі, сама ж дільниця облаштована не в спортивному залі, а в холі.

При цьому вимогами до облаштування приміщень для голосування, зокрема п. 5-6 ст. 62 Виборчого кодексу України передбачено, що приміщення для голосування повинно бути обладнане достатньою кількістю кабін для таємного голосування. Для малих виборчих дільниць кількість таких кабін повинна бути не менше двох, для середніх – не менше чотирьох, для великих – не менше шести. Кожна виборча дільниця забезпечується необхідною кількістю виборчих скриньок – стаціонарних (великих) та переносних (малих). Для голосування використовуються виборчі скриньки, виготовлені з прозорого матеріалу за розмірами, встановленими Центральною виборчою комісією. Мала виборча дільниця повинна мати не менше двох стаціонарних виборчих скриньок, середня – не менше чотирьох стаціонарних виборчих скриньок, велика – не менше шести стаціонарних виборчих скриньок. Кожна виборча дільниця повинна мати не менше двох переносних виборчих скриньок.

Як повідомлялося раніше, за посаду міського голови Рівного змагаються представник «Європейської солідарності» Олександр Третяк та висуванець партії «Рівне разом» Віктор Шаркизян.