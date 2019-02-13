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    Думки вголос

    Україна потребує оновлених команд, партій та людей

    • Віктор Шлінчак

      Керівник проекту «Главком»

    • Розсилка
    Україна потребує оновлених команд, партій та людей

    Нове життя, як писав класик, потребує нового слова. І діла теж.

    Про #ДійЗнами

    Вчора група молодих народних депутатів та політиків ініціювала новий рух. Усвідомлення того, що потрібно навколо нових ідей, підходів і позицій формувати нову політичну українську еліту прийшло надто пізно. Привід - наступні президентські вибори будуть виборами без особливого вибору.

    Я вітаю цю ініціативу. Хоча більшість цих молодих політиків, перебуваючи у владі майже п'ять років, раніше мали більший кредит довіри, ніж зараз. Але, попри те, краще пізно, ніж ніколи.

    Я досі впевнений, що наступний президент, хто б ним не став, не маючи підтримки більшості населення і навпаки маючи шалені проблеми в економіці, безпеці і підходах до розбудови сучасної держави, більше двох років не зможе втримати ситуацію. Це буде президент меншості. З усіма наслідками.

    Тому потрібні оновлені команди, оновлені партії і оновлені люди, які отримають кредит довіри. Особисто готовий допомагати. Бо нове життя, як писав класик, потребує нового слова. І діла теж.

    Джерело: блог Віктора Шлінчака

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