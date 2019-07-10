«Європейська Солідарність» звернулась до міжнародних спостерігачів щодо провокацій проти кандидатів в депутати



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В «Європейській Солідарності» вважають, що за допомогою провокацій намагаються зірвати передвиборчі тури членів цієї партії

Партія «Європейська Солідарність» повідомила про те, що останніми днями зафіксовані факти масових провокацій, які спрямовані на дискредитацію кандидатів у народні депутати від цієї політичної сили.

Як говориться в повідомленні політсили, особливо почастішали такі спроби після того, як різні соціологічні опитування відзначають суттєве зростання рейтингу «Європейської Солідарності».

«Провокатори не приховують своєї політичної приналежності і діють у парадигмі проросійського реваншу. Також висловлюємо обурення тим фактом, що провокації відбуваються за мовчазної згоди чинної влади, а інколи – за участі її прихильників», - йдеться в повідомленні.

В «Європейській Солідарності» вважають ці дії недобросовісною політичною конкуренцією та намаганням через методи «чорних технологій» зірвати передвиборчі тури членів партії.

Зокрема, мова йде про спроби зриву зустрічей кандидатів у народні депутати з виборцями у Хмельницькій, Закарпатській та Вінницькій областях.

«Умисне провокування конфліктів, перешкоджання зустрічам з виборцями, зрив публічних заходів суперечить міжнародним принципам ведення виборчої кампанії. Партія Петра Порошенка «Європейська Солідарність» звертається до міжнародних спостерігачів з проханням зафіксувати ці випадки у своїх звітах за підсумками проведення виборчої кампанії в Україні», - повідомляють в партії.

В «ЄС» також звертаються до правоохоронних органів з вимогою забезпечити безперешкодне ведення передвиборної агітації кандидатами в депутати від «Європейської Солідарності», оскільки законодавство передбачає кримінальну відповідальність за перешкоджання проведення передвиборної агітації.