Нацкорпус: за відмову здати російські паспорти потрібно позбавляти громадянства

Керівник штабу Нацкорпусу озвучив пропозицію щодо управління на звільнених від окупантів територіях Донбасу та Криму

Національний Корпус пропонує ввести піврічний перехідний період, під час якого всі жителі звільнених територій матимуть змогу добровільно здати зброю та російські паспорти. Але того, хто це не зробить – пропонують позбавляти громадянства. Про це заявив керівник штабу Національного корпусу Максим Жорін під час круглого столу у Києві 10 березня.

«Нам відомо, що лише за 2020 рік РФ видала близько півмільйона паспортів. Ми чули позицію уряду з цього приводу, що люди там є заручниками ї це їх спосіб вижити… Найоптимальніший варіант вирішення цього питання – надати можливість протягом півроку українцям здати російські паспорти та зброю. У такому випадку у них залишиться українське громадянство, але вони отримують обмеження протягом п’яти років займати певні посади, в тому числі, наприклад, у правоохоронних органах. У випадку ж якщо українці не здадуть ці паспорти добровільно і будуть докази того, що у них є російське громадянство – ці люди повинні бути позбавлені громадянства України», – вважає керівник штабу Нацкорпусу. Як альтернативу, на думку Жоріна, можна розглядати відому серед Балтійських країн інституцію «негромадян».

Також, Жорін озвучив пропозицію щодо управління на звільнених від окупантів територіях Донбасу та Криму. Там мають бути запроваджені військово-цивільні адміністрації строком мінімум 7 років.

«На цих територіях ми пропонуємо вводити військово-цивільні адміністрації (ВЦА), які будуть працювати до тих пір, доки не пройде увесь процес демілітаризації цих територій, а також українізації інформаційного простору. Ми пропонуємо термін дії ВЦА від 7 років. Важливо, щоб до роботи ВЦА були залучені кадри з уродженців цих територій, які мають досвід участі в АТО/ООС або займались волонтерством. Більше того, ми вже сьогодні маємо починати формувати цей кадровий резерв», – сказав Жорін.

Керівник штабу Нацкорпусу додав, що сам особисто виступає за ще більший строк дії ВЦА – 18 років. «Це дало би можливість, щоб на вибори прийшли громадяни, які народились та виросли під прапором України та українському інформаційному просторі», – зазначив Жорін.