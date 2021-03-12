Чи були українці на кораблі? МЗС прокоментував напад піратів на танкер

Судновласник надав інформацію, чи були громадяни України на захопленому піратами судні

На танкері Davide B, на який у Гвінейській затоці біля берегів Нігерії напали пірати, громадян України не було. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у твіттері.

«За інформацією судновласника, громадян України не було на борту судна Davide B, на яке напали пірати у Гвінейській затоці», – написав він.

За інформацією судновласника, громадян України не було на борту судна Davide B, на яке напали пірати у Гвінейській затоці. pic.twitter.com/Cn9aD1eXYp — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 12, 2021

Нагадаємо, 11 березня пірати атакували танкер Davide B у Гвінейській затоці біля берегів Нігерії і захопили 15 з 21 членів екіпажу.

Повідомлялося, що на судні перебували моряки з України, Румунії та Філіппін.

Відомо, що танкер йшов під прапором Мальти.

За інформацією Fleetmon, танкер для перевезення рідких хімічних речовин здійснював комерційне плавання з Риги до Лагоса, Нігерія.

Нагадаємо, 16 грудня 2020 року пірати у Гвінейській затоці біля берегів Нігерії напали на суховантаж Stevia. Пірати взяли у заручники 8 моряків. З них шестеро – громадян України і двоє албанці. Наприкінці січня з полону нігерійських піратів було звільнено шестеро українських моряків.