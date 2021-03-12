Чверть мільйона українців отримали посвідку на проживання у Польщі

Переважно у Польщі залишаються молоді українці віком 18–40 років, які емігрують через роботу

Кількість громадян України, які мають посвідки на проживання у Польщі, перевищила 250 тисяч. Найпоширенішими причинами для отримання посвідки стають робота, сімейні питання та здобуття освіти. Про це повідомляє «Польське радіо» із посиланням на Управління у справах іноземців Польщі.

При цьому наведені дані не включають осіб, які тимчасово перебувають на території Польщі на підставі безвізового режиму або наявності візи. Також у зазначену кількість не входять ті українці, термін дії дозволів на проживання яких тимчасово продовжено через пандемію.

За словами речника Управління у справах іноземців Якуба Дудзяка, переважно у Польщі залишаються молоді українці віком 18–40 років, які емігрують через роботу – їхня кількість сягає близько 61% від загального числа українських громадян. При цьому діти та підлітки віком до 18 років становлять приблизно 12%, а люди віком понад 40 років – близько 27%.

Дані Управління свідчать про те, що громадяни України приїздять до Польщі переважно на короткий термін на основі дії безвізового режиму або на підставі віз.

«Однак дедалі більше із них хочуть залишатися в країні на триваліший період. Про це свідчить зростання кількості заяв на отримання дозволу на проживання та група людей, які вже мають такі документи», – зазначив Дудзяк.

Посадовець додав, що приблизно 80% українців мають дозвіл на тимчасове проживання, максимальна тривалість дії якого становить три роки.

«Переважна більшість із них видаються у зв'язку з прийняттям на роботу – це приблизно 73% випадків. Наступними найпоширенішими цілями перебування в Польщі є сімейні питання – приблизно 12%, та освіта – приблизно 5%», – повідомив речник.

При цьому українці віддають перевагу польським воєводствам із великими містами. Найпопулярнішими з них є Мазовецьке (52 тисячі громадян України), Малопольське (31 тисяча) і Великопольське (29 тисяч).

Разом з тим відомо, що 40 тисяч українських заробітчан у Польщі втратили роботу через пандемію.

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