Нацкорпус заявив, що Садовий візьметься за бізнес Козака та Медведчука

Активісти вимагають посилення санкцій проти Медведчука і Козака

У четвер, 11 березня, Національний Корпус під стінами Львівської міської ради провів акцію «Ні колаборантам у Львові». У межах перфомансу активісти повісили на шибениці опудало проросійського нардепа Тараса Козака та запалили піротехніку.

Націоналісти прийшли під стіни Ратуші під час засідання міської ради, щоби закликати депутатів вжити заходів для боротьби проти колаборантів.

Під час сесії міської ради голова Львівського осередку Нацкорпусу Степан Віняр виступив зі зверненням до депутатів, у якому зазначив вимоги націоналістів:

розірвання всіх цивільно-правових договорів із комерційними структурами, у яких кінцевими вигодоотримувачами є Тарас Козак та Віктор Медведчук

звернення до компетентних органів щодо заборони антиукраїнських «партій» та ухвалення законопроекту проти колаборантів.

звернення до президента і РНБО стосовно посилення санкцій проти Медведчука й Козака.

«У результаті заходу Нацкорпусу міський голова Львова дав розпорядження на наступну сесію міської ради підготувати та подати проєкти рішень по заявлених вимогах, а також зібрати та представити інформацію по наявних підприємствах Тараса Козака та Віктора Медведчука у Львові», – ідеться в повідомленні Нацкорпусу.

Раніше Національний корпус заблокував бізнес-об’єкти одіозних депутатів Тараса Козака та Віктора Медведчука. Акція відбувалася біля готельно-ресторанного комплексу «Наварія нова», що належить родині Козака. Також 2 березня активісти Національного корпусу біля Городка блокували завод «Керамбуд», власниками якого є брати Медведчука та Козака.

У Львові Нацкорпус пікетував офіс Тараса Козака – активісти принесли «закривавлені» іграшки.

Нагадаємо, рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника Тараса Козака ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором.

19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

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