  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Нацрада з телерадіомовлення не дозволить відкрити у Києві філію «Еха Москви»

    • Розсилка
    Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення&nbsp; - Нацрада з телерадіомовлення не дозволить відкрити у Києві філію «Еха Москви»
    Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 

    Двері НацРади для Венедиктова і його «любих друзів» точно будуть зачинені

    Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення не дозволить відкрити в Україні бюро російської радіостанції «Ехо Москви».

    Про це у Facebook заявив член Нацради Сергій Костинський, передає Еспресо.TV.

    «Навіть не знаю, куди пану Венедиктову (головному редакторові станції – ред.) потрібно буде прийти, щоб отримати право на створення філії «Ехо Москви» в Україні. Двері НацРади для нього і його «любих друзів» точно будуть зачинені», – зазначив він.

    Читайте також

    Як повідомлялося, Нацрада перевірить п’ять цифрових каналів, що мовлять із логотипом «112 Україна».

    Нацрада виявила порушення на телеканалі NewsOne.

    Читайте також
    телебачення Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ