Нацрада з телерадіомовлення не дозволить відкрити у Києві філію «Еха Москви»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Двері НацРади для Венедиктова і його «любих друзів» точно будуть зачинені

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення не дозволить відкрити в Україні бюро російської радіостанції «Ехо Москви».

Про це у Facebook заявив член Нацради Сергій Костинський, передає Еспресо.TV.

«Навіть не знаю, куди пану Венедиктову (головному редакторові станції – ред.) потрібно буде прийти, щоб отримати право на створення філії «Ехо Москви» в Україні. Двері НацРади для нього і його «любих друзів» точно будуть зачинені», – зазначив він.

Як повідомлялося, Нацрада перевірить п’ять цифрових каналів, що мовлять із логотипом «112 Україна».

Нацрада виявила порушення на телеканалі NewsOne.