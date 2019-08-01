Нацрада перевірить п’ять цифрових каналів, що мовлять із логотипом «112 Україна»



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Ві ліцензії вказано дві з половиною години інформаційно-аналітичних програм на добу, а в дійсності компанії «112 Україна» транслюють такі передачі обсягом майже 23 години на добу

В четвер, 1 серпня, Національна рада з питань телебачення та радіомовлення вирішила призначити позапланові перевірки п’яти компаніям, що мовлять у цифровому мультиплексі МХ-5 із логотипом «112 Україна».

Йдеться про ТОВ «Новий формат ТВ», ТОВ «Аріадна ТВ», ТОВ «Партнер ТВ», ТОВ «ТВ Вибір» і ТОВ «Лідер ТВ».

Рішення ухвалене на підставі моніторингу від 19 липня. Під час моніторингу цих мовників було зафіксовано ознаки однакового порушення галузевого законодавства. Компанії не дотримались умов ліцензії в частині програмної концепції мовлення. Якщо в ліцензії передбачено 2 год. 30 хв. на добу інформаційно-аналітичних і публіцистичних передач, а також показ культурно-мистецьких, науково-просвітницьких (по 15 хв./добу), розважальних і музичних (3 год. 30 хв./добу), дитячих (30 хв./добу) передач і фільмопоказ, то насправді телеканали транслюють лише інформаційно-аналітичні і публіцистичні передачі обсягом 22 год. 50 хв. 17 сек. на добу.

Відповідно змінено формат мовлення із розважально-інформаційного із фільмопоказом на інформаційний, зауважують в Нацраді.

Також змінено логотипи ліцензіатів. Дозвільні документи на мовлення визначають такі логотипи для цих регіональних компаній: «ТОВ «Новий формат ТВ» емблема «112 Україна», «ТОВ «Аріадна ТВ» емблема «112 Україна», «ТОВ «Партнер ТВ» емблема «112 Україна», «ТОВ «ТВ Вибір», ТОВ «Лідер ТВ». Натомість усі телеканали використовують лише частину логотипа – «112 Україна».

За результатами позапланових перевірок Національна рада ухвалить рішення, відреагувавши на підтверджені порушення.

Нагадаємо, 30 липня Нацрада виявила порушення під час позапланової перевірки телеканалу NewsOne (ТОВ «Новини 24 години») у зв'язку з його наміром провести телеміст із російським телеканалом «Россия 1».