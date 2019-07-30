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    Нацрада виявила порушення на телеканалі NewsOne

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    <span>NewsOne і &laquo;Россия1&raquo; анонсували на 12 липня проведення телемосту &laquo;Надо поговорить!&raquo;</span> - Нацрада виявила порушення на телеканалі NewsOne
    NewsOne і «Россия1» анонсували на 12 липня проведення телемосту «Надо поговорить!»

    Нацрада з питань телерадіомовлення досліджувала висловлювання в тих передачах NewsOne, які анонсували телеміст із телеканалом «Россия 1» та низку інших фактів

    Національна рада з питань телебачення і радіомовлення виявила порушення під час позапланової перевірки телеканалу NewsOne (ТОВ «Новини 24 години») у зв'язку з його наміром провести телеміст із російським телеканалом «Россия 1», результати буде розглянуто на найближчих засіданнях Нацради.

    Про це член Нацради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський повідомив агентству «Інтерфакс-Україна».

    «Перевірка відбулася, нашу групу пустили на телеканал NewsOne, але акти не підписали. І зараз ми готуємо проект рішення про розгляд результатів цієї перевірки. Я думаю, це відбудеться найближчими тижнями. Ми точно не будемо це питання затримувати - ми зацікавлені в тому, щоб оперативно розглянути. І якщо факти порушень - розпалювання ворожнечі - підтверджуються, то я прогнозую, буде застосовано санкції», - заявив Костинський.

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    На запитання, чи виявила перевірка на телеканалі NewsOne факти розпалювання ворожнечі, Костинський відповів: «Фактично так, і ці результати перевірки ми розглядатимемо на найближчих засіданнях».

    Він зазначив, що під час перевірки телеканалу NewsOne Нацрада з питань телерадіомовлення досліджувала висловлювання в тих передачах, які анонсували телеміст із російським телеканалом «Россия 1» та низку інших фактів.

    «Телеміст - це був контекст... Ми досліджували не телеміст, а передачі, які анонсували телеміст, а також інші передачі, які ми моніторили до цього: наприклад, там, де українців називали фашистами», - сказав Костинський.

    Нагадаємо, український телеканал NewsOne і заборонений в Україні пропагандистський телеканал «Россия1» анонсували проведення телемосту «Надо поговорить!» 12 липня о 18:00.

    Телеканал NewsOne пояснив таке рішення «важливістю діалогу між народами України і Росії».

    Президент Володимир Зеленський звернувся до українців у зв’язку із намірами телеканалу NewsOne провести телеміст.

    Згодом 8 липня телеканал NewsOne заявив про скасування телемосту.

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