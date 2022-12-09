Нардеп анонсував проведення референдумів на окремих територіях РФ

Частина регіонів провели референдуми ще у 90-х роках, однак волевиявлення цих народів було знівельоване Москвою

Наразі йдеться про п‘ять регіонів, які входять до складу РФ

Депутат Верховної Ради Олег Дунда (фракція «Слуга народу») заявив, що Україна зможе допомогти з проведенням електронних референдумів на окремих територіях Російської Федерації, які можуть претендувати на відмежування від РФ. Ця заява була зроблена під час Форуму вільних народів Постросії, що проходить в Швеції.

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Наразі йдеться про п‘ять регіонів – Сибір, Кубань, Кенігсберг (Калінінград), Інгрія (Санкт-Петербург) та Урал.

За словами Дунди, до фіксації результатів референдумів можуть бути залучені європейські спостерігачі. Він сподівається, що до популяризації референдумів буде залучено соціальні мережі, які ще працюють на території Російської Федерації.

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Частина регіонів, як заявив Дунда, вже провели свої референдуми про самовизначення ще у 90-х роках, однак волевиявлення цих народів було знівельоване Москвою (Чеченська Республіка Ічкерія, Республіка Татарстан, Республіка Башкирія, Республіка Калмикія, Республіка Бурятія). Зараз ці народи також мають право на відділення від Російської Федерації.

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