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Нардеп анонсував проведення референдумів на окремих територіях РФ

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Нардеп анонсував проведення референдумів на окремих територіях РФ
Частина регіонів провели референдуми ще у 90-х роках, однак волевиявлення цих народів було знівельоване Москвою
фото з відкритих джерел

Наразі йдеться про п‘ять регіонів, які входять до складу РФ

Депутат Верховної Ради Олег Дунда (фракція «Слуга народу») заявив, що Україна зможе допомогти з проведенням електронних референдумів на окремих територіях Російської Федерації, які можуть претендувати на відмежування від РФ. Ця заява була зроблена під час Форуму вільних народів Постросії, що проходить в Швеції.

Наразі йдеться про п‘ять регіонів – Сибір, Кубань, Кенігсберг (Калінінград), Інгрія (Санкт-Петербург) та Урал.

За словами Дунди, до фіксації результатів референдумів можуть бути залучені європейські спостерігачі. Він сподівається, що до популяризації референдумів буде залучено соціальні мережі, які ще працюють на території Російської Федерації.

Частина регіонів, як заявив Дунда, вже провели свої референдуми про самовизначення ще у 90-х роках, однак волевиявлення цих народів було знівельоване Москвою (Чеченська Республіка Ічкерія, Республіка Татарстан, Республіка Башкирія, Республіка Калмикія, Республіка Бурятія). Зараз ці народи також мають право на відділення від Російської Федерації.

Форум Вільних Народів Росії – платформа комунікації лідерів регіональних рухів та представників корінних народів Росії, що має на меті повну, контрольовану й ненасильницьку реконструкцію РФ, безумовними складовими якої будуть процеси деімпереалізації, деколонізації, денацифікації, демілітаризації та денуклеаризації сучасної російської держави.

Участь в обговоренні беруть не лише російські діячі, а й журналісти з Євросоюзу, США, Великої Британії та України.

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Теги: росія референдум Україна фракція

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