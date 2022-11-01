Ахмед Закаєв: Перемогою України буде ліквідація нинішньої Росії

Пане Закаєв, у березні 2022 року в інтерв'ю «Главкому» ви говорили про те, що не можете вимагати від України визнати незалежність Чеченської республіки Ічкерія. Але минуло майже вісім місяців, і ви виступили з цим проханням. Верховна Рада визнала Ічкерію тимчасово окупованою. Що кардинально змінилося за останні місяці?

Я абсолютно задоволений рішенням Верховної Ради. Ми можемо прискіпуватися до формулювань. Але ж окупованою вважається територія, захоплена іншою державою. Тому такого визначення достатньо.

У березні я також говорив, що нам не принципове питання визнання нашої незалежності, оскільки воно (визнання – «Главком») відбулося ще у 1997 році на рівні ОБСЄ. Членами цієї організації є 57 держав. Після Першої чеченської військової кампанії ми під егідою ОБСЄ провели демократичні вибори. Вони пройшли на основі нашої Конституції від 1992 року. У Конституції було чітко написано, що Чеченська республіка – незалежна суверенна демократична правова держава. Тобто наша країна була визнана міжнародною спільнотою багато років тому. Після виборів ми підписали з Росією договір про мир, в якому було чітко написано, що надалі Російська Федерація і Чеченська республіка Ічкерія будуть будувати свої взаємини на основі принципів і норм міжнародного права.

Для нас було важливо визнання факту окупації з боку Росії. Це юридичний момент. Після цього рішення в Україні ми можемо відкрити представництво, що ми зараз і робимо. Воно, до речі, вже почало функціонувати. Поки, як ви розумієте, ми в Чечні не можемо відкрити дипломатичну місію України через окупацію.

Я впевнений, що рішення України прискорило те, що Путін організував у Луганську, Донецьку, Запоріжжі та Херсоні. Я маю на увазі псевдореферендуми.

Але все ж Ічкерія не член ОБСЄ, не член ООН як незалежна держава. Крім того, визнання незалежності Ічкерії не зупинить війну в Україні, не зробить реально незалежною Чеченську республіку. Що на практиці це рішення змінить, чим ситуація відрізнятиметься від тієї, яку ми спостерігали останні десятиліття?

З початку повномасштабної війни Росії з Україною мені часто ставлять питання: коли ми відкриємо другий фронт у Чечні? Я відповідаю, що ми не відкриваємо другий фронт тому, що вже раз спробували це зробити. Ми відкрили другий фронт і воювали 20 років, втратили 200 тис. наших людей, 2 тис. з яких – діти. Населення нашої країни було пригнічене. І не тільки чеченці, але і всі інші національності, які у нас проживають, які перебувають в колоніальній залежності від Росії. Вони були залякані і налякані тією жорстокістю, яку Росія продемонструвала в Чечні, пригнічуючи наші помисли про незалежність.

Якщо сьогодні ми говоримо про перемогу України над Росією, то не можна забувати, що зупинитися, вийшовши до кордонів 2014 року, вже неможливо. Це не буде перемогою України і цивілізованого світу над Росією. Сьогодні перемогою України буде ліквідація тієї держави, яка пішла на вас агресією.

Згадайте, як Росія на початку повномасштабної війни сформулювала її завдання: демілітаризація, денацифікація. Це означало руйнування держави і знищення нації українців. Тобто в нинішній ситуації, що склалася, завершити війну можна тільки після демонтажу Російської держави в тій формі, яка є сьогодні.

А для того, щоби це сталося, потрібно послати сигнали народам, які перебувають у колоніальній залежності. Дотепер світ визнавав право Росії вбивати чеченців. Тобто світ вважав Росію правою в нехтуванні наших свобод, світ вважав Чечню – внутрішньою справою Росії. А те, що декілька днів тому зробила Верховна Рада – це протилежний меседж тому уявленню, яке було у світі до останнього часу.

Скільки ще держав наслідуватимуть приклад України, яка країна буде наступною у визнанні Чеченської республіки окупованою?

Ми повинні працювати над тим, щоб і інші визнавали. Але головне – прецедент ми вже створили. Всі країни, які реально вважають Російську імперію своєю загрозою, насамперед це країни Балтії, Польща, тепер і Фінляндія зі Швецією, які заявили про своє бажання вступити в НАТО (Фінляндія і Швеція стануть офіційними членами НАТО до 25 грудня – ратифікувати угоду між країнами і Альянсом ще повинні Угорщина і Туреччина – «Главком»). А ми для цього будемо з ними працювати і вже працюємо.

Яка територія, контрольована Росією, після Ічкерії заявить про незалежність?

Не знаю, чи стежите ви за «Форумами вільних народів». Третій Форум нещодавно відбувся у Гданську. Проведення таких форумів означає змімну міжнародної політичної ситуації у світі. І це тільки початок змін.

Чи можна було собі уявити сім місяців тому подібне десь у Чехії чи Польщі, що з'являться люди, які будуть відкрито заявляти про деколонізацію Російської імперії? Це було неможливо собі уявити. Але це факт, що вже відбувся. Так, беруть участь у форумах люди, які мають слабкі позиції у себе на батьківщині. Ну і нехай. Головне, що цей процес почався.

Путін зробив ще одну величезну помилку – оголосив мобілізацію. Він сьогодні змушує людей їхати на війну з однією метою – бути гарматним м'ясом. При тому основний акцент він робить на національних республіках. Ось ці національні республіки і регіони, які найбільш гостро відчули мобілізацію, зараз серйозно міркують про те, що їм потрібно визначити своє майбутнє, незалежно від Росії. Якщо на Заході будуть вжиті відповідні заходи щодо Чеченської республіки, нас визнають, тоді Чечня може стати хорошим прецедентом для інших республік, що знаходяться зараз під контролем Росії.

Я не готовий говорити конкретно про регіони, які відкрито виступлять за незалежність. Водночас я вважаю, що ситуація в регіонах у Росії повинна дестабілізуватися до 2024 року. Відбудеться демонтаж держави Росія, тобто відбудуться докорінні зміни.

Можна сказати, що розпад СРСР ще триває

Є думка, що на руїнах Росії можуть виникнути 19 незалежних держав. Ви з такими оцінками згідні?

Я не схильний до таких цифр, чесно вам скажу. У мене дещо інші уявлення щодо цього. Те, що Путін зробив за ці 22 роки, розчленувавши Росію на вісім округів зі своїми адміністративними кордонами, управлінськими центрами в кожному з них означає, що в цих же кордонах трансформація Російської Федерації може і відбутися.

Давайте згадаємо СРСР. Він не розпався, він трансформувався після 1991 року в СНД. Хіба що три республіки Балтії (Естонія, Литва і Латвія) відійшли і не стали входити в СНД. І ось це об'єднання СНД зберігалося понад 20 років. Можна сказати, що розпад СРСР ще триває. До цього часу країни тільки визначалися зі своїми пріоритетами, під чиїм впливом вони будуть. Згадайте Касим-Жомарта Токаєва, як він розмовляв з Путіним, згадайте Емомалі Рахмона, як він розмовляв з Путіним. Ось з цього моменту можна констатувати факт, що СРСР розпався в тому вигляді, в якому існував до останнього часу. Але остаточний розпад ще не настав. На наступному етапі ці вісім російських регіонів, про які я згадав, самі будуть визначати свій шлях розвитку.

Для того, щоб юридично оформити незалежність нових держав, потрібно організовувати референдуми на територіях, окупованих Росією. Як це зробити?

Потрібно забути про референдуми. Та Конституція, яку Путін прийняв під себе, позбавила всі республіки можливості користуватися цим правом. А як ми знаємо, референдум – це правовий інструмент, який визначає волю народу. Тобто міркувати на тему референдуму в Росії – не має сенсу. Мені здається, важливо говорити про те, що народи і республіки насправді вже пройшли етап референдумів. Якщо ви пам'ятаєте 1991 рік, парад суверенітетів. У кожній республіці СРСР пройшли референдуми, ці республіки мали статус суверенних. Вони добровільно 1992 року підписали федеративний договір. Однак, цей договір був підписаний на 10 років і повинен був бути пролонгований. А Путін і Росія в односторонньому порядку його денонсували.