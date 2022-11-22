На Херсонщині затриманий колаборант: кулаками змушував підтримувати «референдум»

Зрадник «вибивав голоси» за приєднання регіону до РФ

У Херсоні затримано представника «избирательной комиссии», яку загарбники створили під час захоплення обласного центру. Ця псевдоустанова виконувала завдання Кремля щодо організації і проведення незаконного референдуму щодо нібито приєднання тимчасово окупованого регіону до РФ. Про це інформує пресслужба установи.

Затриманий СБУ колаборант збирав «голоси» для фейкового плебісциту. Для цього обходив квартири багатоповерхівок в одному з мікрорайонів міста і закликав людей «проголосувати» за кремлівський проєкт. У разі незгоди, зловмисник погрожував громадянам фізичною розправою і кликав «на допомогу» озброєних окупантів, які «чергували» біля під’їзду.

Оформлені під дулами автоматів «бюлетені» колаборант передавав до місцевої окупаційної адміністрації для подальшої фальсифікації результатів фейкового плебісциту.

За даними слідства, затриманим виявився місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав загарбників і пішов з ними на співпрацю. За це його призначили на «посаду» з грошовим «утриманням» за рахунок агресора.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру начальнику одного із відділень «Північної виправної колонії №90», який перед звільненням Херсона від російських окупантів допустив втечу ув’язнених злочинців.