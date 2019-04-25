Нардеп Дейдей через суд добивається заборони Гладковському виїжджати за кордон



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олег Гладковський вважає, що скандал навколо його сина виник тільки у зв’язку з виборами

У Народному фронті хвилюються, що Олег Гладковський може виїхати на ПМП

До Окружного адмінсуду Києва надійшов позов від народного депутата Євгена Дейдея до СБУ, Адміністрації ДПС щодо заборони Олегу Гладковському виїжджати з України на ПМП.

Позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність СБУ, що полягає у невжитті відносно Олега Гладковського заходів тимчасового обмеження у праві виїзду на постійне місце проживання до іноземної держави після його звільнення з посади першого заступника секретаря РНБО, говориться в повідомленні суду.

Водночас, Дейдей просить зобов’язати СБУ обмежити Гладковському право виїзду на ПМЖ строком на 5 років, тобто до 4 березня 2024 року, а також подати до ДПС відповідне доручення.

Окрім цього, народний депутат просить заборонити Адміністрації Держприкордонслужби вчиняти будь-які дії або бездіяльність пов’язані з пропуском через державний кордон Олега Гладковського до закінчення щодо нього п’ятирічного обмеження виїзду.

Наразі судом розглядається питання про відкриття провадження за даним адміністративним позовом.

Нагадаємо, в кінці лютого 2019 року вийшла програма Дениса Бігуса про розкрадання в оборонній сфері за допомогою компанії «Оптимумспецдеталь». Серед власників цієї компанії є Ігор Гладковський – син першого заступника секретаря РНБО, який власне курирував оборонний сектор.

4 березня Петро Порошенко на фоні скандалу підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади в РНБО.

Після програм Бігуса чинного президента стали більше критикувати, а «Свинарчук» (попереднє прізвище Олега Гладковського) стало прозивним.