Гладковський-молодший пішов в атаку. Мажор захищає свою честь і гідність



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Син екс-першого заступника Секретаря РНБО Ігор Гладковський. Скріншот з каналу «Прямий»

Фігурант журналістських розслідувань подав позов на громадянина Євгенія Черняка

Син екс-першого заступника Секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор Гладковський позивається до суду на громадянина Євгенія Черняка, захищаючи свою честь, гідність та ділову репутацію.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт «Судова влада України».

Позов надійшов 7 березня до Оболонського районного суду Києва. 11 березня через систему автоматизованого розподілу стало відомо про суддю-доповідача у справі – нею стала Анна Майбоженко.

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За даними «Главкома», ініціали відповідача повністю співпадають із відомим українським бізнесменом і засновником горілчаного бренду «Хортиця» Євгенієм Олександровичем Черняком. На своїй сторінці у «Фейсбук» 5 березня бізнесмен опублікував допис із фотографією Ігоря Гладковського (попереднє прізвище -Свинарчук), який присвятив скандалу в «Укроборонпромі».

Мовою оригіналу це звучало так: «Лучший украинский стартап: Воровать вместе с папой на вооружениях, когда гибнут люди. Когда тебя поймали, записать пародию на расследователей коррупции и обвинить их в том, что они работают на Папу Римского. Продолжить воровать, пока есть такая возможность.

Капитализация - 100 миллионов долларов. Инвестор - бюджет Украины. Мораль - отсутствует. Совесть - ампутирована. Фото - ниже. Фамилия - Свинарчук. Возраст- 24 года».

Скріншот допису з фейсбук-сторінки Євгенія Черняка

Як повідомляв «Главком», 4 березня Ігор Гладковський подав позов на журналістів програми «Наші гроші» Лесю Іванову та Дениса Бігуса, котрі випустили резонансне розслідування про корупцію в оборонному комплексі України. У цьому розслідуванні Гладковський-молодший є одним із фігурантів, котрий, за версією розслідувачів, наживався на продажі контрабанди боєприпасів українським військовим заводам.

Разом з тим, Ігор Гладковський назвав усі звинувачення журналістів безпідставними, а оприлюднене ними смс-листування – фейком. Ввечері 4 березня у ЗМІ з’явилося відеозвернення Ігоря Гладковського, в якому він заявив, що метою розслідування команди «Наші гроші з Денисом Бігусом» була дискредитація чинного президента України Петра Порошенка під час передвиборчої кампанії.



Фігурант скандалу також пообіцяв, що дуже скоро всі дізнаються «хто насправді зліпив цей фейк, та злив його журналістам».

Нагадаємо, 25 лютого в ефірі програми «Наші гроші» вийшло журналістське розслідування про корупцію в державному концерні «Укроборонпром», де фігурують Олег Гладковський та його син Ігор.

Видання Bihus.info заявило, що усі слідчі органи, включно з НАБУ, зливали справи стосовно Гладковського за хабарі.

На час розслідування перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський склав з себе повноваження, а згодом, 4 березня, президент Петро Порошенко звільнив його із займаної посади.

7 березня суд арештував чотирьох екс-службовців «Спецтехноекспорту». Проте наступного дня директор та двоє екс-службовців «Спецтехноекспорту» вийшли під заставу із СІЗО.

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