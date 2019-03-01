Гладковський звинуватив штаб Коломойського та Зеленського у «війні компроматів» проти Порошенка



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Олег Гладковський

Гладковський пообіцяв назвати автора спланованої брудної кампанії проти Порошенка

Журналістське розслідування про корупцію в оборонній галузі вийшло у ЗМІ за місяць до виборів президента України в інтересах двох кандидатів — Юлії Тимошенко та Володимира Зеленського, яких спонсорує одіозний олігарх Ігор Коломойський.

Про це заявив перший заступник секретаря Ради Нацбезпеки та оборони України Олег Гладковський в ефірі ток-шоу «Ехо України».

На думку чиновника, звинувачення на його адресу були оприлюднені з єдиною метою — завдати удару по чинному голові держави Петру Порошенку.

«Всі шукали якийсь компромат до виборів. Тому коли пройшла ця безпідставна та абсурдна інформація, то всі кандидати штабу — я називаю його штабом Коломойського, де є і Зеленський, і Тимошенко, — почали цю нісенітницю розносити. Це був удар не по мені, а удар по президенту України», — заявив високопосадовець.

За словами Гладковського, у спланованої брудної кампанії є конкретний автор, і найближчим часом його ім’я стане відомо. Тоді всі зрозуміють, що журналісти стали інструментом у «війні компроматів», яка була спланована в інтересах низки кандидатів у президенти.

«Не Бігус вилив весь цей бруд на мене, а саме Зеленський та Коломойський. Бо Коломойський цим займається вже багато років. Він, як і Тимошенко, приписували мені також інші історії», — сказав Гладковський, відповідаючи на запитання ведучого.

На завершення ефіру Олег Гладковский підтвердив, що як член РНБО не мав жодного відношення до фінансових чи кадрових рішень в оборонній галузі та відкинув всі звинувачення на свою адресу. Проте він разом із сином Ігорем Гладковський готовий співпрацювати зі слідством та надати свідчення по справі щодо корупції у державному концерні «Укроборонпром» у 2014-2016 роках.

Нагадаємо, раніше в ефірі телеканалу ZIK Олег Гладковський вже висловлював подив емоційним та некомпетентним коментарем кандидата в президенти Володимира Зеленського, який «ніколи не бачив військового виробництва, але охоче дає поради, як ремонтувати танки та виробляти БТР».

25 лютого журналісти Bihus.info опублікували розслідування, в якому розповіли, що керівництво «Укроборонпрому» було безпосереднім учасником мільйонних схем із контрабанди та зловживань в оборонному комплексі.