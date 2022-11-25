Нідерланди визнали Росію державою-спонсором тероризму

Ще одна європейська держава на офіційному рівні заявила, що дії Росії в Україні тероризмом

Парламент Нідерландів назвав дії Росії проти цивільного населення в Україні тероризмом, а Росію державою-спонсором тероризму. Про це повідомляє trouw.nl.

«Палата представників визнала Росію державою-спонсором тероризму через війну в Україні», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що переважна більшість партій, зокрема, VVD (Народна партія за свободу і демократію), D66 (прогресивні демократи), PvdA (Трудова партія), CDA (Християнсько-демократична партія), підтримали пропозицію депутата Тома ван дер Лі з GroenLinks (Зелені ліві).

Переважна більшість партій підтримує політику уряду щодо максимально можливої підтримки України в гуманітарній, дипломатичній та військовій сферах.

Нагадаємо, 23 листопада Європарламент проголосував за визнання Росії державою-спонсоркою тероризму. Резолюцію підтримали 494 європарламентарі, 58 були проти, 44 утрималися.

У документі Європарламент визнав, що Росія здійснює «невибіркові атаки на житлові райони та цивільну інфраструктуру» в Україні, в результаті чого загинули тисячі людей. На окупованих територіях агресори проводять «страти без суду і слідства, здійснюють викрадення, сексуальне насильство, катування та інші звірства», додається в резолюції. Було також згадано про масові вбивства в Бучі, Ірпені, Ізюмі та Лимані, а також напади на маріупольський театр та залізничний вокзал Краматорська.