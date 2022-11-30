Поки РФ тероризує Україну холодом, у російських школах замерзають діти (відео)
Російських учнів відправляють на дистанційне навчання через холод у школах
В Алтайському краї Росії учнів відправили на дистанційне навчання, бо будівля школи промерзла. Про це повідомляють російські телеканали.
Так, в одній зі шкіл Совєтського району Алтайського краю температура повітря всього лише 5-8 градусів тепла. На підвіконнях з’являється крига, а на стінах – пліснява.
Вчителі кажуть, що проблеми з опаленням у школі розпочалися ще кілька років тому.
Водночас, російський диктатор Володимир Путін атакує ракетами енергосистему України, сподіваючись залишити українців без світла і тепла.
Як відомо, 23 листопада Росія випустила по Україні близько 70 ракет, з яких 50 вдалося збити. Решта завдали значної шкоди енергосистемі, внаслідок чого на всій території України почалися аварійні відключення світла. Без електрики залишилась також Молдова.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні не залишилось ТЕС і ГЕС, які б не обстріляла Росія.
Раніше повідомлялося, що мешканці російської глибинки сидять у холодних квартирах через недолугих комунальників.
Коментарі — 0