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Поки РФ тероризує Україну холодом, у російських школах замерзають діти (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Поки РФ тероризує Україну холодом, у російських школах замерзають діти (відео)
Температура повітря у російській школі всього лише 5-8 градусів тепла
фото: скріншот із відео

Російських учнів відправляють на дистанційне навчання через холод у школах

В Алтайському краї Росії учнів відправили на дистанційне навчання, бо будівля школи промерзла. Про це повідомляють російські телеканали.

Так, в одній зі шкіл Совєтського району Алтайського краю температура повітря всього лише 5-8 градусів тепла. На підвіконнях з’являється крига, а на стінах – пліснява.

Вчителі кажуть, що проблеми з опаленням у школі розпочалися ще кілька років тому.

Водночас, російський диктатор Володимир Путін атакує ракетами енергосистему України, сподіваючись залишити українців без світла і тепла.

Як відомо, 23 листопада Росія випустила по Україні близько 70 ракет, з яких 50 вдалося збити. Решта завдали значної шкоди енергосистемі, внаслідок чого на всій території України почалися аварійні відключення світла. Без електрики залишилась також Молдова.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні не залишилось ТЕС і ГЕС, які б не обстріляла Росія.

Раніше повідомлялося, що мешканці російської глибинки сидять у холодних квартирах через недолугих комунальників.

Теги: навчання повітря відео диктатор школа росія

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