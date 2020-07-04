Нардеп від «Слуги народу» прокоментував дострокові вибори у Раду



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Лерос вважає «великим питанням» персональний склад наступного парламенту

«Сумніваюся. Але Офіс президента іноді робить украй нелогічні речі» – нардеп

Народний депутат від «Слуги народу» Гео Лерос вважає малоймовірним оголошення дострокових виборів у Верховну Раду. Про це він заявив в інтерв’ю «Фактам».

«Сумніваюся, що (президент України Володимир Зеленський) піде на це. До того ж, якщо подивитися на табло голосування, у нас перманентно є 150 депутатів, готових підтримати будь-яку ініціативу, навіть лобістську. У майбутньому новому складі Ради така кількість уже навряд чи знайдеться. Взагалі я сумніваюся в логіці розпуску парламенту. Але іноді Офіс президента робить украй нелогічні речі», – сказав депутат.

Лерос вважає «великим питанням» персональний склад наступного парламенту. «Ми йшли в парламент із гаслом про нові обличчя, а тепер частина цих нових облич не може впоратися з місією. Отже, потрібно набрати інші нові обличчя, які потім теж не впораються? У людей виникне логічне запитання: навіщо голосувати за нових «Слуг народу», якщо є інші партії і досвідчені політики?» – запитав він.

Наприкінці березня цього року Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких брат Андрія Єрмака Денис нібито обговорює питання призначення людей на державні посади через свого родича в ОПУ. Андрій Єрмак пригрозив Леросу розслідуванням. Його брат назвав записи «нарізкою» і справою рук шахраїв. Зараз кримінальні провадження у зв’язку з цим скандалом відкрито і проти Лероса, і проти Андрія та Дениса Єрмаків.

Лерос до обрання в парламент за списком «Слуги народу» був режисером та арткуратором.

Нагадаємо, 11 червня Лерос повідомив, що Єрмак ставить свого Козлова на заступника голови ДБР.

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