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    Думки вголос

    Сценаристи та організатори весіль. Хто з нардепів підтримав законопроєкт «Про медіа»

    • Сергій Томіленко

      Голова Національної спілки журналістів України

    • Розсилка
    Сценаристи та організатори весіль. Хто з нардепів підтримав законопроєкт «Про медіа»

    Інформаційна політика у «Слуг народу» зводиться до посилення медіа-регулювання

    Вісім народних депутатів від «Слуги народу» проголосували за рішення Комітету з гуманітарної та інформаційної політики рекомендувати Верховній Раді прийняти доопрацьований проект Закону «Про медіа». Під час засідання Комітету у середу, 1 липня, народні депутати від більшості проігнорували протести журналістських організацій, національних та регіональних ЗМІ, блогерів, які закликали відхилити законопроект через ризики для свободи слова.

    У Національній спілці журналістів України обурені, що аргументи сотень професійних журналістів не те що не були враховані, а взагалі не стали предметом дискусії для нардепів від фракції «Слуга народу».

    «Профільний» парламентський комітет має демонструвати повагу до медіа-галузі, опікуватися захистом інформаційного простору та підтримкою українських медіа. Натомість, інформаційна політика у «Слуг народу» зводиться до посилення медіа-регулювання та ревізії законів про права журналістів та ЗМІ. Переконаний, що десятки років професійного журналістського стажу підписантів протестних заяв та їхня величезна аудиторія не повинні так грубо ігноруватися депутатами.

    У НСЖУ пояснюють байдуже ставлення до свободи слова та прав журналістів більшості нардепів, які підтримали «доопрацьований» проект Закону «Про медіа», тим, що їхній досвід до обрання у парламент був мало дотичний до діяльності професійних ЗМІ.

    Зокрема, «ЗА» на Комітеті гуманітарної та інформаційної політики голосували (діяльність до обрання):

    Також «ЗА» проголосувало керівництво Комітету, яке має великий досвід роботи зі ЗМІ, - Голова Комітету Микита Потураєв і заступниця Голови Євгенія Кравчук.
    Нагадаємо, що на засіданні гуманітарного парламентського Комітету 1 липня «ПРОТИ» законопроекту «Про медіа» проголосували представники «Батьківщини» (Олександр Абдуллін), «За майбутнє» (Ірина Констанкевич) та «ОПЗЖ» (Юрій Павленко, Олександр Качний, Ренат Кузьмін). Ще один представник фракції «Слуга народу» - Гео Лерос – утримався від підтримки резонансного законопроекту, який широко критикується журналістами.
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    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    ЗМІ НСЖУ парламент Микита Потураєв Ренат Кузьмін Євгенія Кравчук Гео Лерос
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