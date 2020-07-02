Сценаристи та організатори весіль. Хто з нардепів підтримав законопроєкт «Про медіа»
Інформаційна політика у «Слуг народу» зводиться до посилення медіа-регулювання
Вісім народних депутатів від «Слуги народу» проголосували за рішення Комітету з гуманітарної та інформаційної політики рекомендувати Верховній Раді прийняти доопрацьований проект Закону «Про медіа». Під час засідання Комітету у середу, 1 липня, народні депутати від більшості проігнорували протести журналістських організацій, національних та регіональних ЗМІ, блогерів, які закликали відхилити законопроект через ризики для свободи слова.
У Національній спілці журналістів України обурені, що аргументи сотень професійних журналістів не те що не були враховані, а взагалі не стали предметом дискусії для нардепів від фракції «Слуга народу».
«Профільний» парламентський комітет має демонструвати повагу до медіа-галузі, опікуватися захистом інформаційного простору та підтримкою українських медіа. Натомість, інформаційна політика у «Слуг народу» зводиться до посилення медіа-регулювання та ревізії законів про права журналістів та ЗМІ. Переконаний, що десятки років професійного журналістського стажу підписантів протестних заяв та їхня величезна аудиторія не повинні так грубо ігноруватися депутатами.
У НСЖУ пояснюють байдуже ставлення до свободи слова та прав журналістів більшості нардепів, які підтримали «доопрацьований» проект Закону «Про медіа», тим, що їхній досвід до обрання у парламент був мало дотичний до діяльності професійних ЗМІ.
Зокрема, «ЗА» на Комітеті гуманітарної та інформаційної політики голосували (діяльність до обрання):
- Організатор свят (весіль, хрестин, корпоративів..) та учасник «Ліги сміху» (Андрій Боблях, мажоритарник з Полтави);
- Підприємець, який займається атракціонами, та має мотузкові парки у Києві (Дмитро Нальотов, мажоритарник з Полтави);
- Сценарист «Квартал 95»(Олександр Кабанов);
- Сценарист та засновник кінокомпанії «Прайм Сторі Пікчерз» (Павло Сушко);
- Учителька молодших класів та директор табору відпочинку КП «Шляхрембуд» (Тетяна Рябуха, мажоритарниця з Сум);
- Безробітна громадська активістка та блогерка (Єлизавета Богуцька).