Сценаристи та організатори весіль. Хто з нардепів підтримав законопроєкт «Про медіа»

Сергій Томіленко Голова Національної спілки журналістів України

Сергій Томіленко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Інформаційна політика у «Слуг народу» зводиться до посилення медіа-регулювання

Вісім народних депутатів від «Слуги народу» проголосували за рішення Комітету з гуманітарної та інформаційної політики рекомендувати Верховній Раді прийняти доопрацьований проект Закону «Про медіа». Під час засідання Комітету у середу, 1 липня, народні депутати від більшості проігнорували протести журналістських організацій, національних та регіональних ЗМІ, блогерів, які закликали відхилити законопроект через ризики для свободи слова.

У Національній спілці журналістів України обурені, що аргументи сотень професійних журналістів не те що не були враховані, а взагалі не стали предметом дискусії для нардепів від фракції «Слуга народу».

«Профільний» парламентський комітет має демонструвати повагу до медіа-галузі, опікуватися захистом інформаційного простору та підтримкою українських медіа. Натомість, інформаційна політика у «Слуг народу» зводиться до посилення медіа-регулювання та ревізії законів про права журналістів та ЗМІ. Переконаний, що десятки років професійного журналістського стажу підписантів протестних заяв та їхня величезна аудиторія не повинні так грубо ігноруватися депутатами.

У НСЖУ пояснюють байдуже ставлення до свободи слова та прав журналістів більшості нардепів, які підтримали «доопрацьований» проект Закону «Про медіа», тим, що їхній досвід до обрання у парламент був мало дотичний до діяльності професійних ЗМІ.

Зокрема, «ЗА» на Комітеті гуманітарної та інформаційної політики голосували (діяльність до обрання):

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