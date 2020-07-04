Президент Зеленський розпочав робочу поїздку на Одещину
Президент огляне портові термінали, ознайомиться з інвестиційними проєктами регіону та зустрінеться з представниками бізнесу Одеської області
Зеленський візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня Військово-Морських сил Збройних сил України
Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Одеської області.
Про це інформує пресслужба Офісу президента.
Зазначається, що глава держави ознайомиться з реконструкцією та спорудженням об’єктів інфраструктури в межах програми «Велике будівництво».
Також президент огляне портові термінали, ознайомиться з інвестиційними проєктами регіону та зустрінеться з представниками бізнесу Одеської області.
Крім того, Володимир Зеленський візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня Військово-Морських сил Збройних сил України.
Нагадаємо, 25 червня, під час термінової робочої поїздки до Івано-Франківської області Президент України Володимир Зеленський особисто оглянув наслідки повені в регіоні. Глава держави здійснив обліт територій, які постраждали від стихійного лиха, та ознайомився з перебігом ліквідації надзвичайної ситуації. Зеленський відвідав селище міського типу Ланчин, одне з найбільш постраждалих від стихії.
До слова, в Одеській області морська вода на одному з пляжів значно забруднена. Її колір навіть змінив забарвлення і став темно-зеленим.