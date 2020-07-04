Президент Зеленський розпочав робочу поїздку на Одещину



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Президент огляне портові термінали, ознайомиться з інвестиційними проєктами регіону та зустрінеться з представниками бізнесу Одеської області

Зеленський візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня Військово-Морських сил Збройних сил України

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Одеської області.

Про це інформує пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що глава держави ознайомиться з реконструкцією та спорудженням об’єктів інфраструктури в межах програми «Велике будівництво».

Також президент огляне портові термінали, ознайомиться з інвестиційними проєктами регіону та зустрінеться з представниками бізнесу Одеської області.

Крім того, Володимир Зеленський візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня Військово-Морських сил Збройних сил України.

Нагадаємо, 25 червня, під час термінової робочої поїздки до Івано-Франківської області Президент України Володимир Зеленський особисто оглянув наслідки повені в регіоні. Глава держави здійснив обліт територій, які постраждали від стихійного лиха, та ознайомився з перебігом ліквідації надзвичайної ситуації. Зеленський відвідав селище міського типу Ланчин, одне з найбільш постраждалих від стихії.

До слова, в Одеській області морська вода на одному з пляжів значно забруднена. Її колір навіть змінив забарвлення і став темно-зеленим.

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