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    Політика

    Президент Зеленський розпочав робочу поїздку на Одещину

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    <p>Президент огляне портові термінали, ознайомиться з інвестиційними проєктами регіону та зустрінеться з представниками бізнесу Одеської області</p> - Президент Зеленський розпочав робочу поїздку на Одещину

    Президент огляне портові термінали, ознайомиться з інвестиційними проєктами регіону та зустрінеться з представниками бізнесу Одеської області

    Зеленський візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня Військово-Морських сил Збройних сил України

    Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Одеської області.

    Про це інформує пресслужба Офісу президента.

    Зазначається, що глава держави ознайомиться з реконструкцією та спорудженням об’єктів інфраструктури в межах програми «Велике будівництво».

    Також президент огляне портові термінали, ознайомиться з інвестиційними проєктами регіону та зустрінеться з представниками бізнесу Одеської області.

    Крім того, Володимир Зеленський візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня Військово-Морських сил Збройних сил України.

    Нагадаємо, 25 червня, під час термінової робочої поїздки до Івано-Франківської області Президент України Володимир Зеленський особисто оглянув наслідки повені в регіоні. Глава держави здійснив обліт територій, які постраждали від стихійного лиха, та ознайомився з перебігом ліквідації надзвичайної ситуації. Зеленський відвідав селище міського типу Ланчин, одне з найбільш постраждалих від стихії.

    До слова, в Одеській області морська вода на одному з пляжів значно забруднена. Її колір навіть змінив забарвлення і став темно-зеленим.

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