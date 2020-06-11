Єрмак ставить свого Козлова на заступника голови ДБР, - Лерос



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Ігор Козлов може стати заступником глави Держбюро розслідувань

Нардеп звернув увагу, що «директора ДБР вибирають в офісі президента, а не на конкурсі»

Глава Офісу президента Андрій Єрмак проштовхує на пост заступника ДБР свою людину - Ігоря Козлова.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав народний депутат Гео Лерос.

За інформацією нардепа, Андрій Єрмак хоче зробити заступником голови Держбюро розслідувань першого заступника військового прокурора західного регіону Ігоря Козлова.

«Єрмак хоче завести на заступника ДБР одіозного Ігоря Козлова, першого заступника військового прокурора західного регіону. Про нього говорять, що він холуй і хабарник. Загалом, то що треба Єрмаку.

До того ж, Козлов не має практики в кримінально-процесуальному законодавстві, але хіба професіоналізм взагалі мають значення? І не таких рагулів призначають», - не соромлячись у виразах написав Гео Лерос.

Нардеп також уточнив ряд нюансів кадрової війни навколо Держбюро.

«Коли Венедіктова йшла на директора ДБР, вона ставила умову, що йде не на кілька місяців, а надовго, тому, коли пішла на позицію у директора, була впевнена, що виграє конкурс. В її випадку це можливо тільки, якщо конкурс був би сфальсифікований. Ми пам'ятаємо, як вона провалює тести, коли все по-справжньому. Зараз проявляється її некомпетентність і часом неадекватність. На директора ДБР обговорювався Іонушас, але зараз він скоріше буде пробуватися на САП», - зазначив Лерос.

Він також іронічно зазначив, що дивним чином «директора ДБР вибирають в офісі президента, а не на конкурсі» і «це стосується абсолютно всіх високих державних постів».

На думку Гео Лероса глава Офісу президента Андрій Єрмак наполегливо намагається поміняти всіх силовиків, «тоді його корупційне ОЗУ буде повністю укомплектовано».

Крім того, додає народний депутат, «зараз дуже важливо стежити за майбутнім конкурсом на керівника САП, куди Офіс точно буде ставити ручного і слухняного». За його інформацією новий глава САП «стане цербером для Ситника, якого після траншу МВФ будуть восени намагатися звільнити».

«Західні партнери ще не зрозуміли з ким мають справу.

Питання тільки в тому, що брехати всередині країни і західним кредитором, це «дві великі різниці», - резюмував нардеп.

Джерело: Обозреватель