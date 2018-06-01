Нардепи оскаржать в Конституційному суді призначення омбудсмена Денісової

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Людмила Денісова

Нардепи планують передати до Конституційного суду подання щодо Денісової сьогодні вранці

Сьогодні о 10:00 група народних депутатів передасть подання до Конституційного суду про порушення під час призначення Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав нардеп Мустафа Найєм.

Він нагадав, що минулого тижня закінчився збір необхідних 45 підписів народних депутатів під вимогою визнати неконституційним призначення омбудсмена та скасувати норми про відкрите голосування за Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Раніше повідомлялося, що призначення Людмили Денісової на посаду Уповноваженого ВРУ з прав людини викликало в правозахисної спільноти занепокоєння.

Верховна Рада призначила депутата від «Народного фронту» Людмилу Денісову уповноваженим парламенту з прав людини 15 березня.

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