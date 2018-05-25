Депутати звернулися до Конституційного суду щодо порушень при призначенні Денісової

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Під поданням підписалися 45 депутатів

Народний депутат від БПП Мустафа Найєм повідомив, що було зібрано необхідні 45 підписів під поданням до Конституційного суду про порушення під час призначення Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.

Про це він написав у п’ятницю, 25 травня, на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Депутат заявив, що Конституційний суд повинен скасувати призначення омбудсмена.

«Новий омбудсмен був обраний шляхом відкритого голосування з числа одного з депутатів «Народного фронту» в обмін на призначення Адміністрацією президента свого глави Рахункової палати. Але крім цього абсурдного обміну і політичного призначення на один з ключових постів, який в принципі повинен залишатися поза підозрою, під час призначення було допущено також безліч кричущих процедурних порушень», - зазначив Найєм.

При цьому він навів перелік конкретних порушень:

1) процедура таємного голосування - парламент всупереч нормам профільного закону призначив омбудсмена відкритим голосуванням;

2) зміни в закон про Конституційний суд, посилаючись на який було застосовано процедуру відкритого голосування, були внесені з безліччю порушень регламенту;

3) спікер парламенту не мав права підписувати законопроект в такому вигляді, оскільки були звернення депутатів про порушення;

4) закон був підписаний головою ВР на наступний день в порушення норм регламенту;

5) терміни проведення процедури обрання - термін призначення висунутих кандидатур закінчився;

6) логіка і послідовність етапів призначення, необхідних для проведення всіх перевірок.

«У зв'язку з чим ми вимагаємо від Конституційного суду:

- визнати неконституційними норми законодавчих актів України в частині встановлення призначення і звільнення Уповноваженого з прав людини шляхом відкритого голосування;

- визнати неконституційною Постанову Верховної Ради України «Про призначення Денісової Л.Л. Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини» від 15 березня 2018 №2344-VIII», - говориться у повідомленні.

Найєм зауважив, що з огляду на суспільну важливість порушених питань Конституційний суд просять розглянути подання протягом місячного терміну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що призначення Людмили Денісової на посаду Уповноваженого ВРУ з прав людини викликало в правозахисної спільноти занепокоєння.