Нардепи від БПП Вінник і Мельниченко не проходять у Раду
Іван Вінник посів на окрузі лише третє місце
Обидва чинних нардепа балотувалися на мажоритарних округах як самовисуванці
Народні депутати Іван Вінник (Херсонщина) та Володимир Мельниченко (Хмельниччина) не проходить у наступне скликання парламенту
Про це свідчать дані на сайті ЦВК.
Вінник (фракція БПП у парламенті восьмого скликання), який балотувався як самовисуванець у Херсонській області на одномандатному виборчому окрузі №184, посів лише третє місце, здобувши 10,64% голосів виборців.
У цьому окрузі переміг самовисуванець, депутат облради Ігор Колихаєв. Це єдиний з п’яти округів в області, де перемогу здобув не представник політичної партії «Слуга народу».
Натомість на 193 окрузі у Хмельницькій області переміг представник «Слуги народу» Ігор Марчук. Він випередив нардепа від БПП Володимира Мельниченка з різницею у 2817 голосів.