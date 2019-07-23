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    Політика

    Нардепи від БПП Вінник і Мельниченко не проходять у Раду

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    <p>Іван Вінник посів на окрузі лише третє місце</p> - Нардепи від БПП Вінник і Мельниченко не проходять у Раду

    Іван Вінник посів на окрузі лише третє місце

    Обидва чинних нардепа балотувалися на мажоритарних округах як самовисуванці

    Народні депутати Іван Вінник (Херсонщина) та Володимир Мельниченко (Хмельниччина) не проходить  у наступне скликання парламенту

    Про це свідчать дані на сайті ЦВК.

    Вінник (фракція БПП у парламенті восьмого скликання), який балотувався як самовисуванець у Херсонській області на одномандатному виборчому окрузі №184, посів лише третє місце, здобувши 10,64% голосів виборців.

    У цьому окрузі переміг самовисуванець, депутат облради Ігор Колихаєв. Це єдиний з п’яти округів в області, де перемогу здобув не представник політичної партії «Слуга народу».

    Натомість на 193 окрузі у Хмельницькій області переміг представник «Слуги народу» Ігор Марчук. Він випередив нардепа від БПП Володимира Мельниченка з різницею у 2817 голосів.

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