Три чинних нардепи та чотири від «Слуги народу» - результати виборів на Хмельниччині



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Дані ЦВК по Хмельницькій області станом на 12 годину

На депутатських посадах можуть залишитись Сергій Лабазюк, Віктор Бондар та Олександр Герега

За даними паралельного підрахунку голосів, який ведуть штаби мажоритарників, кандидати від «Слуги народу» виграють 4 із 7 округів Хмельниччини.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

У 187 окрузі з відривом близько 7 тис. голосів лідирує кандидат від партії «Слуга народу» Микола Стефанчук. Друге місце у «свободівця» і депутата міськради Віталія Діденка.

Микола Стефанчук

У 188 окрузі з суттєвим відривом (майже 8 тис. голосів) перемагає діючий нардеп Сергій Лабазюк. Кандидат від «Слуги народу» Оксана Бочкарьова посіла друге місце.

Сергій Лабазюк

У 189 окрузіперемагає представниця «Слуги народу» Олена Копанчук. Наступний іде Вадим Лозовий (різниця між ними майже 4 тис. голосів). Третій – Андрій Шинькович.

Олена Копанчук

В 190 окрузі йдуть «ніздря в ніздрю» кандидат від партії «Слуга народу» Олексій Жмеренецький та діючий нардеп Роман Мацола. Різниця між ними складає близько 1200 голосів (опрацьовано 50% протоколів).

Олексій Жмеренецький

191 округ виграє нинішній нардеп Віктор Бондар. На другому місці кандидат від партії «Слуга народу» Марина Потапова. Третій депутат облради Олександр Співак.

Віктор Бондар

У 192 окрузі впевнено виграє нардеп Олександр Герега. На другому місці представник «Слуги народу» Василь Гуменюк. Різниця голосів між ними – 15 тисяч. За даними ЦВК після опрацювання 35% протоколів, відрив між першим та другим місцем складає 2,5 тис. голосів.

Олександр Герега

У 193 окрузі перемагає кандидат від партії «Слуга народу» Ігор Марчук. Другим іде нардеп Володимир Мельниченко. Марчук виграє у Мельниченка з різницею 2500 голосів. Хоча ЦВК поки що показує перемогу Мельниченка.

Ігор Марчук

Як розповів один з кандидатів в депутати по Хмельниччині, на цих виборах люди не розбиралися в прізвищах. «Вони шукали у бюлетені партію «Слуга народу», а також її кандидата, який ішов по «мажоритарці», – нарікає він.

Нагадаємо, в усіх округах Хмельницької області перше місце зайняла «Слуга народу» - від 41% до 48%.