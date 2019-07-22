Три чинних нардепи та чотири від «Слуги народу» - результати виборів на Хмельниччині
На депутатських посадах можуть залишитись Сергій Лабазюк, Віктор Бондар та Олександр Герега
За даними паралельного підрахунку голосів, який ведуть штаби мажоритарників, кандидати від «Слуги народу» виграють 4 із 7 округів Хмельниччини.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
У 187 окрузі з відривом близько 7 тис. голосів лідирує кандидат від партії «Слуга народу» Микола Стефанчук. Друге місце у «свободівця» і депутата міськради Віталія Діденка.
У 188 окрузі з суттєвим відривом (майже 8 тис. голосів) перемагає діючий нардеп Сергій Лабазюк. Кандидат від «Слуги народу» Оксана Бочкарьова посіла друге місце.
У 189 окрузіперемагає представниця «Слуги народу» Олена Копанчук. Наступний іде Вадим Лозовий (різниця між ними майже 4 тис. голосів). Третій – Андрій Шинькович.
В 190 окрузі йдуть «ніздря в ніздрю» кандидат від партії «Слуга народу» Олексій Жмеренецький та діючий нардеп Роман Мацола. Різниця між ними складає близько 1200 голосів (опрацьовано 50% протоколів).
191 округ виграє нинішній нардеп Віктор Бондар. На другому місці кандидат від партії «Слуга народу» Марина Потапова. Третій депутат облради Олександр Співак.
У 192 окрузі впевнено виграє нардеп Олександр Герега. На другому місці представник «Слуги народу» Василь Гуменюк. Різниця голосів між ними – 15 тисяч. За даними ЦВК після опрацювання 35% протоколів, відрив між першим та другим місцем складає 2,5 тис. голосів.
У 193 окрузі перемагає кандидат від партії «Слуга народу» Ігор Марчук. Другим іде нардеп Володимир Мельниченко. Марчук виграє у Мельниченка з різницею 2500 голосів. Хоча ЦВК поки що показує перемогу Мельниченка.
Як розповів один з кандидатів в депутати по Хмельниччині, на цих виборах люди не розбиралися в прізвищах. «Вони шукали у бюлетені партію «Слуга народу», а також її кандидата, який ішов по «мажоритарці», – нарікає він.
Нагадаємо, в усіх округах Хмельницької області перше місце зайняла «Слуга народу» - від 41% до 48%.