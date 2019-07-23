Кого обрали на Тернопільщині: три «Слуги народу», один нардеп від БПП та член Аграрної партії



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Представлення команди кандидатів від Слуги народу в Тернопільській області

Президентська партія в Тернопільській області отримала найбільше голосів по багатомандатному округу, але по мажоритарці пройшли тільки три з п’яти кандидатів

У п’яти округах в Тернопільській області до Верховної Ради проходять три кандидати від партії «Слуга народу».

Так, в 163-му окрузі після підрахунку всіх протоколів 25,4% голосів набрав Андрій Богданець від «Слуги народу». Гендиректор «Тернопільської птахофабрики» обігнав на 10% свого найближчого конкурента Максима Черкашина з «Голосу».

Напружена ситуація була на окрузі №164. Тут тернопільський ФОПівець Ігор Василів («Слуга народу») випередив нардепа-свободівця Михайла Головка лише на 413 голосів.

Ще один «Слуга народу» переміг на 167-му окрузі: за Володимира Гевка там проголосували 22,2% виборців.

Слід зазначити, що хоча кандидати від «Слуги народу» і перемогли на трьох округах, але в них рівень підтримки був нижчий, ніж у переможців на інших двох округах.

Так, за нардепа Миколу Люшняка (член фракції БПП) проголосували майже 31% виборців.

А лідером по області є член Аграрної партії Іван Чайківський, у якого рівень підтримки на окрузі №165 склав 34,3%. Представник «Слуги народу» тут на третьому місці з 17% голосів.

Взагалі по Тернопільській області «Слугу народу» підтримали 31,53% виборців (дані по багатомандатному округу). На другому місці – «Голос» з 13% підтримки. На третьому і четвертому місцях – «Європейська солідарність» (12,59%) та ВО «Батьківщина» (12,21%).

«Опозиційна платформа – За життя», яка також проходить до парламенту, набрала 1,7% голосів в цьому регіоні.

Нагадаємо, на Волині проходить тільки один «слуга народу».

Після підрахунку 93% протоколів «Слуга народу» отримує 43,13%, «Опозиційна платформа - За життя» 13,05%, ВО «Батьківщина» 8,18%, «Європейська солідарність» 8,12%, а «Голос» 5,85%.