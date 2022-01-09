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    Антикорупційний прокурор подякував журналістам, які роблять роботу замість правоохоронців

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    Грищук розповів, як завдяки роботі журналістів-розслідувачів відкриваються нові кримінальні провадження - Антикорупційний прокурор подякував журналістам, які роблять роботу замість правоохоронців
    Грищук розповів, як завдяки роботі журналістів-розслідувачів відкриваються нові кримінальні провадження
    фото: ukranews.com

    Наразі правоохоронний орган розслідує справи стосовно народних депутатів від майже всіх фракцій парламенту

    Основою для початку кримінальних проваджень, що відкриває Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП), нерідко стають розслідування журналістів. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів виконувач обов’язків голови САП Максим Грищук.

    «Таких справ в провадженні є багато, і не тільки щодо народних депутатів. У нас навіть є своєрідні змагання між прокурорами: хто першим після виходу журналістського розслідування прийде з рапортом на внесення відомостей до ЄРДР. І це добре, коли є конкуренція», – наголосив Грищук.

    Очільник САП додав, що наразі правоохоронний орган розслідує справи стосовно певної кількості народних депутатів від майже всіх фракцій парламенту.

    «У нас немає вказівок: цього чіпайте, а цього не можна», – наголосив виконувач обов’язків голови Спеціальної антикорупційної прокуратури.

    Нагадаємо, нещодавно Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки адміністративного правопорушення «Подання завідомо недостовірних відомостей» у декларації міністра освіти і науки Сергія Шкарлета. Пізніше Шкарлета викликали до НАЗК для надання пояснень.

    Також раніше повідомлялося, що Національне агентство із питань запобігання корупції не отримало підтвердження походження понад 5 млн грн у декларації народного депутата від фракції «Слуга народу» Богдана Торохтія.

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    Теги: прокуратура НАЗК САП розслідування Максим Грищук
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    Антикорупційний прокурор подякував журналістам, які роблять роботу замість правоохоронців