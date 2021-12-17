НАЗК викликає Шкарлета через брехню у декларації

У НАЗК вивчили декларацію Шкарлета і тепер мають багато питань до міністра

Національне агентство по боротьбі з корупцією запрошує 15 осіб для надання пояснень про можливі порушення вимог законів «Про запобігання корупції» та «Про політичні партії». Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

У зв’язку з ознаками недостовірних відомостей у декларації запрошується міністр освіти й науки Сергій Шкарлет. Міністра чекають 23 грудня об 11:00.

За результатами перевірки е-декларації міністра, зокрема виявилося, що він занизив вартість придбаного авто Mitsubishi Pajero Wagon та не задекларував квартиру, яка записана на матір. У розділі е-декларації об єкти нерухомості суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про реєстраційний номер, вартість на дату набуття права щодо квартири загальною площею 60, 1 м, яка належить члену сім'ї (матері) на праві власності та суб'єкту декларування на іншому праві користування, вказавши реєстраційний номер вартість на дату набуття права «не застосовується».

«Суб'єкт декларування у розділі 3 декларації зазначив недостовірні відомості (п. 3 цього розділу), чим не дотримав вимоги п. 2 ч. 1 ст. 46 закону про запобігання корупції», – йдеться в документі.

Раніше у НАЗК заявили, що в агенції виникли сумніви й щодо законності походження 95 тисяч доларів США, 65 тисяч євро та 10 тисяч гривень, які декларант вказав як готівкові кошти його матері Людмили Шкарлет.

Нацагентство зазначило, що загальна сума грошових активів Людмили Шкарлет у грошовій одиниці України станом на 31 грудня 2020 року становило 4 млн 954 тис. грн.

Крім того, в НАЗК зазначили, що Шкарлет зазначив недостовірні відомості про вартість (на дату набуття права) транспортного засобу Mitsubishi Pajero Wagon 2013 року випуску, який належить йому на праві власності, вказавши вартість – 288 000,00 гривень. Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру транспортних засобів вартість вказаного транспортного засобу на дату набуття суб'єктом декларування у власність (відповідно до договору купівлі-продажу транспортного засобу від 03.04.2018 року) становила 49 000,00 гривень.

У зв’язку з ознаками недостовірних відомостей у декларації агенція також викликає для надання пояснень першого заступника голови Державної служби морського та річкового транспорту Андрія Глазкова, колишнього керівника апарату Лохвицького районного суду Полтавської області Владислава Петренка; керівницю приватного сільськогосподарського підприємства ім. Ватутіна Аллу Лобур, керівника Громадської організації «Антонівська громадська рада» Ігоря Носача.

Раніше в НАЗК повідомили, що глава Державної регуляторної служби Кучер не задекларував біткоїни на 13 млн грн.