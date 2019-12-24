Суд відправив ексзаступницю голови Міграційної служби Пімахову під домашній арешт



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Діна Пімахова зобов'язана носити електронний браслет контролю і здати закордонний паспорт.

Діна Пімахова підозрюється в отриманні $1,8 тис. хабара

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжним заходом для колишньої першої заступниці голови Державної міграційної служби Діни Пимахової нічний домашній арешт. Про це повідомила спікер Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Ольга Постолюк.

Пімахова підозрюється в отриманні $1,8 тис. хабара.

Суд задовольнив клопотання САП і обрав Пімаховій нічний домашній арешт до 21 лютого 2020 року.

Також Пімахова зобов'язана носити електронний браслет контролю і здати закордонний паспорт.

Як повідомлялось, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило колишньому першому заступнику голови Державної міграційної служби Діні Пімаховій про підозру в отриманні $1,8 тис. хабара.

Пімахову було викрито у вчиненні кримінального правопорушення ще в 2017 році в результаті спецоперації НАБУ під прикриттям.

За даними слідства, у червні 2017 року підозрювана запропонувала організувати оформлення посвідки на проживання в Україні громадянину В'єтнаму на один рік з можливістю продовження терміну до трьох років.

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Джерело: Українські новини