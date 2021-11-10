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    Нардеп пояснив 5,6 млн грн у декларації «подарунками родичів»

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    НАЗК порахувало прибутки та витрати депутата - Нардеп пояснив 5,6 млн грн у декларації «подарунками родичів»
    НАЗК порахувало прибутки та витрати депутата
    Фото: «Слово і діло»

    «Слуга» Торохтій отримав мільйонні подарунки на свята та народження доньки

    Національне агентство із питань запобігання корупції не отримало підтвердження походження понад 5 млн грн у декларації народного депутата від фракції «Слуга народу» Богдана Торохтія. Утім, НАЗК не виявило ознак незаконного збагачення та конфлікту інтересів. Про це йдеться у результатах повної перевірки НАЗК декларації Богдана Торохтія за 2020 рік, передає «Слово і діло».

    НАЗК порахувало прибутки та витрати депутата за 2007-2019 роки та з'ясувало, що сукупний дохід Торохтія становить 959 тис. грн.

    При цьому Управління повних перевірок не отримало від декларанта документальних доказів джерела отримання законних доходів ‒ 151,5 тис. доларів США, 26,7 тис. євро та 428 тис. грн.

    Враховуючи офіційний курс валют станом на 31 грудня 2020 року, гривневий еквівалент загальної суми заощаджень невідомого походження, за підрахунками НАЗК, становить 5 млн 638 тис. грн.

    У зв'язку з цим Нацагентство обґрунтовано засумнівалося щодо законності походження цієї готівки.

    «У своїх поясненнях суб'єкт декларування зазначає, що вказані грошові активи складаються з власних заощаджень та подарунків від близьких осіб першого (до таких належать батьки, дружина, діти ‒ ред.) та другого ступеня (рідні брати та сестри, баба та дід, онуки ‒ ред.) спорідненості, зокрема, подарунки на свята та народження доньки, а також коштів, отриманих від продажу автомобіля», ‒ зазначають в Нацагентстві.

    Як відомо, Богдан Торохтій перед балотуванням до парламенту був адвокатом. Працював юрисконсультом в «Одеському зерновому терміналі» ‒ філії ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України». Є засновником та керівником ПП «Центр комплексної безпеки».

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    Теги: декларація НАЗК
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    Нардеп пояснив 5,6 млн грн у декларації «подарунками родичів»