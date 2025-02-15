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Не договір про мир. Келлог розповів, що буде для України успіхом у війні

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Не договір про мир. Келлог розповів, що буде для України успіхом у війні
За словами Келлога, безпека України полягає в досягненні «правильних цілей»
фото: скріншот із відео

Припинення вогню і довгостроковий мирний договір не будуть визначати успіх, пояснив спецпредставник США

Ні припинення вогню, ні довгостроковий мирний договір не буде визначальним успіхом для безпеки України. Про це сказав спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог на Українському ланчі в межах Мюнхенської конференції з безпеки.

За словами Келлога, безпека України полягає в досягненні «правильних цілей» і створенні «середовища», в якому можна працювати для стабільного довгострокового миру.

«Ви повинні зрозуміти – припинення вогню і довгостроковий мирний договір не будуть визначати успіх. Визначити успіх можна буде тоді, коли буде порушено припинення вогню, за тим, як всі сторони на це відреагують», – наголосив Кіт Келлог.

Раніше Кіт Келлог заявив, що адміністрація Дональда Трампа досягла більшого у питанні врегулювання війни в Україні, ніж команда Джо Байдена за три роки його президентства.

Нагадаємо, 15 лютого президент України Володимир Зеленський виступав на другому дні Мюнхенської безпекової конференції. «Главком» зібрав головні тези, озвучені главою держави.

Під час виступу на Мюнхенській конферененції з безпеки президент України Володимир Зеленський заявив, що настав час для створення Збройних сил Європи.

«Я справді вважаю, що час прийшов. Збройні сили Європи мають бути створені», – сказав глава української держави. За його словами, багато лідерів вже говорили про Європу, яка потребує власної армії.

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Теги: безпека Мюнхенська конференція з безпеки президент Кіт Келлог Володимир Зеленський

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