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«Час настав». Зеленський закликав до створення збройних сил Європи

Іванна Гончар
glavcom.ua
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«Час настав». Зеленський закликав до створення збройних сил Європи
Президент України Володимир Зеленський
фото з відкритих джерел

«Лише кошти не можуть зупинити просування ворога»

Під час виступу на Мюнхенській конферененції з безпеки президент України Володимир Зеленський заявив, що настав час для створення Збройних сил Європи.

«Я справді вважаю, що час прийшов. Збройні сили Європи мають бути створені», – сказав глава української держави.

За його словами, багато лідерів вже говорили про Європу, яка потребує власної армії.

«Давайте будемо відвертими, зараз ми не можемо виключити можливість того, що Америка може сказати «ні» Європі в питаннях, що загрожують їй. Багато лідерів говорили про Європу, яка потребує власної армії. Армії Європи.

Це не складніше, ніж міцно стояти проти російських ударів, як ми вже це робили. Це не лише про збільшення оборонних видатків, як відсоток ВВП. Звісно, що кошти потрібні, але лише кошти не можуть зупинити просування ворога», –зазначив Зеленський.

Також під час свого виступу він наголосив, що РФ повинна повернутися як мінімум до кордонів 2022 року. Зеленський ще зауважив, що не дуже зрадів новині про телефонну розмову Трампа і Путіна.

Водночас додав, що найбільша загроза буде, якщо США спершу проведуть зустріч з російським диктатором Путіним, а не з ним.

Варто зазначити, що у пʼятницю, 14 лютого, стартувала 61-ша Мюнхенська безпекова конференція. 

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Теги: армія Європа Володимир Зеленський Мюнхенська конференція з безпеки

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