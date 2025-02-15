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Виступ Зеленського на другому дні Мюнхенської безпекової конференції. Головні тези

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Виступ Зеленського на другому дні Мюнхенської безпекової конференції. Головні тези
Президент України Володимир Зеленський
фото з відкритих джерел

«Жодних рішень щодо України без України»

Сьогодні, 15 лютого, президент України Володимир Зеленський виступав на другому дні Мюнхенської безпекової конференції. «Главком» зібрав головні тези, озвучені главою держави.

Створення Збройних Сил Європи

Володимир Зеленський заявив, що настав час для створення Збройних сил Європи.

«Зараз армія України, за підтримки світової допомоги, стримує Росію. Але якщо не ми, то хто їх зупинить? Будьмо відвертими – зараз ми не можемо виключати можливість того, що Америка може сказати "Ні" Європі щодо питань, які їй загрожують. Багато лідерів говорили про Європу, якій потрібні власні Збройні Сили – Армія Європи. Я вважаю, що цей час настав. Збройні Сили Європи мають бути створені».

Розмова Трампа з Путіним

Зеленський зазначив, що президент Трамп розповів йому про розмову з Путіним.

«Жодного разу він не згадав, що Америці потрібна Європа за тим столом. Це багато про що говорить. Старі часи минули – коли Америка підтримувала Європу просто, тому що завжди так робила. Але Президент Трамп якось сказав: Важливо не те, в якій сім’ї ти народився, а та, яку ти будуєш. Ми повинні побудувати якомога тісніші відносини з Америкою, і – так, нові відносини – але як європейці, а не просто як окремі нації»».

Членство України в НАТО

Зеленський заявив, що не знімить з порядку денного членство України в НАТО.

«Я не вірю в гарантії безпеки без Америки – це буде просто слабко. Але Америка не надасть гарантій, якщо гарантії самої Європи не будуть сильними. Я також не зніму з порядку денного членство України в НАТО. Але зараз найвпливовішим членом НАТО, здається, є Путін – тому що його примхи мають силу блокувати рішення НАТО. І це попри той факт, що саме армія України зупинила Росію – не країна НАТО, не війська НАТО, а лише наш народ і армія».

Вибори в Україні

Зеленський наголосив, що готовий говорити про вибори, але підкреслив, що українці їх не хочуть.

«Я зосереджуюсь на тому, щоб країна вижила. Половина президентського часу припала на ковід, інша на Путіна. Я готовий говорили про вибори, українці не хочуть цього. Зараз ми мобілізовані, важливо зберегти єдність всередині країни. Йдеться не про мене, а про майбутнє нашої країни. Якщо комусь не подобається вони можуть вибрати інше громадянство».

Укладення угоди без України

Зеленський заявив, що Україна ніколи не погодиться на угоди укладені без її участі

«Україна ніколи не погодиться на угоди, укладені за нашою спиною без нашої участі. І те саме правило має діяти для всієї Європи. Ніяких рішень щодо України без України. Ніяких рішень про Європу без Європи. У Європи має бути місце за столом, коли ухвалюються рішення про Європу».

Він зазначив, що у разі укладення угоди без України та Європи – «програють усі».

Варто зазначити, що у пʼятницю, 14 лютого, стартувала 61-ша Мюнхенська безпекова конференція. 

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Теги: Володимир Зеленський Україна Мюнхенська конференція з безпеки

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