Вашингтон змінює підхід до війни в Україні: Келлог у Мюнхені зробив заяву

Келлог заявив, що адміністрація Трампа досягла більшого у врегулюванні війни в Україні, ніж Байден за три роки

За словами Келлога, Трамп має інший підхід до питання завершення війни, ніж команда Байдена

Спецпредставник США щодо України та Росії Кіт Келлог заявив, що адміністрація Дональда Трампа досягла більшого у питанні врегулювання війни в Україні, ніж команда Джо Байдена за три роки його президентства. Про це він заявив на Українському ланчі в межах Мюнхенської конференції з безпеки.

«Президент Трамп менше ніж 30 днів в офісі. І за цей час ми досягли більшого, ніж попередня адміністрація за три роки», – сказав Келлог.

За словами Келлога, Трамп має інший підхід до питання завершення війни:

«Коли було сказано, що треба зробити все, щоб завершити війну, Трамп трохи інакше на це дивиться. Він дивиться з точки зору гуманності людини», – зазначив спецпредставник.

Він не уточнив, які саме кроки зробила адміністрація Трампа, але наголосив, що підхід США до врегулювання конфлікту змінюється.

Нагадаємо, 15 лютого президент України Володимир Зеленський виступав на другому дні Мюнхенської безпекової конференції. «Главком» зібрав головні тези, озвучені главою держави.

Під час виступу на Мюнхенській конферененції з безпеки президент України Володимир Зеленський заявив, що настав час для створення Збройних сил Європи.

«Я справді вважаю, що час прийшов. Збройні сили Європи мають бути створені», – сказав глава української держави. За його словами, багато лідерів вже говорили про Європу, яка потребує власної армії.