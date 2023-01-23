Арахамія анонсував «активні посадки» навесні

Арахамія: «Не на часі» вже не працює. Деякі люди втратили розум і мародерять без страху і докорів совісті»

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що корумпованих чиновників чекає відповідальність, і додав, що «активні посадки» будуть вже цієї весни. Про це він написав у Telegram.

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«З 24 лютого офіційними і не офіційними каналами постійно попереджали чиновників усіх рівнів: сфокусуватися на війні, допомозі постраждалим, зменшенні бюрократії і перестати займатися сумнівними справами. До багатьох дійшло. А до багатьох, на жаль, ні. Мабуть, цієї весни точно саджати будемо активно. Не виходить по-людськи, буде за законами воєнного часу», – написав глава фракції.

Арахамія зазначив, що найближчим часом завершиться конкурс на посаду директора НАБУ і завершиться побудова незалежної антикорупційної інфраструктури.

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«Не на часі» вже не працює. Деякі люди втратили розум і мародерять без страху і докорів совісті. Це стосується і нещодавніх закупівель генераторів, і свіжих скандалів у Міністерстві оборони. Сьогодні на комітеті розберемося в ситуації. Буду ініціювати повернення парламентського контролю над діяльністю виконавчої влади. І, як сказав, наш президент: «Цей тиждень буде часом відповідних рішень», – додав політик.

Нагадаємо, раніше журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва.

Наприклад, Міноборони закуповує яйця по 17 гривень за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 гривень. Така сама історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.