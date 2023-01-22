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«Продуктовий» скандал. Міноборони заявляє про інформаційну диверсію

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Продуктовий» скандал. Міноборони заявляє про інформаційну диверсію
Відомості щодо закупівель послуг харчування, які набули поширення в публічному просторі, розповсюджуються з ознаками навмисних маніпуляцій? кажуть у Міноборони
фото: mil.gov.ua

Міноборони готує матеріали до Служби безпеки України з метою проведення розслідування

Міністерство оборони України прокоментувало інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами, яка напередодні з'явилася у ЗМІ. У відомстві заявили, організація якісного та безперебійного харчування військовослужбовців, в тому числі – у зоні ведення бойових дій, була і залишається пріоритетом Міноборони. Для цього у встановленому законом порядку здійснюється закупівля відповідних послуг.

Відомості щодо змісту закупівель послуг харчування, які набули поширення в публічному просторі, розповсюджуються з ознаками навмисних маніпуляцій та вводять в оману.

Міністр оборони Олексій Резніков вчора особисто звернувся до Голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича з проханням невідкладно провести засідання Комітету та заслухати вичерпну інформацію щодо порядку, обставин та результатів закупівлі послуги харчування військовослужбовців на 2023 рік за участі представників НАБУ та ДБР.

Міноборони готує матеріали до Служби безпеки України з метою проведення розслідування щодо поширення завідомо неправдивих відомостей, які наносять шкоду інтересам оборони в особливий період.

Заява Міноборони щодо «продуктового» скандалу
Заява Міноборони щодо «продуктового» скандалу
фото: скрін із сайту mil.gov.ua

«Нагадуємо, що Міноборони сповідує принцип нульової толерантності до корупції. Щодо епізодів, які набувають суспільного резонансу, незалежно від змісту та характеру подання інформації, проводиться службова перевірка. Стосовно процесу та результатів закупівель послуги харчування так само буде проведено внутрішню перевірку. У випадку виявлення порушень в діяльності посадових осіб Міноборони вони нестимуть відповідальність згідно закону», – ідеться у повідомленні.

Більш детальну інформацію з цього приводу буде оприлюднено за підсумками відповідного засідання Комітету, орієнтовно – у понеділок, пообіцяли в Міноборони.

Раніше народна депутатка України, член фракції «Слуга народу», заступник голови Комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла відреагувала на скандал у Міноборони України, пов'язаний з корупцією в сегменті закупівель харчових продуктів для військовослужбовців.

Раніше журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва.

Наприклад, Міноборони закуповує яйця по 17 гривень за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 гривень. Така сама історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.

 

 

Теги: Міноборони скандал розслідування

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